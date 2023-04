"Spezialpreis" für den FC Bayern im Kane-Poker

IMAGO/MI News

Harry Kane wird immer wieder beim FC Bayern gehandelt

Knapp ein Jahr, nachdem Robert Lewandowski den FC Bayern in Richtung FC Barcelona verlassen hat, ist endgültig klar, dass das Experiment, den Abgang des Top-Torjägers weitestgehend mit dem vorhandenen Personal auffangen zu wollen, gescheitert ist. In München sucht man auf Hochtouren nach einem neuen Goalgetter. Ein immer wieder diskutierter Kauf von Harry Kane dürfte allerdings scheitern - trotz eines spezielles "Bayern-Preises".

"Uns fehlt der Torjäger, der die Dinger rein macht. Das ist das, was wir sicherlich brauchen in Zukunft", erklärte Klub-Präsident Herbert Hainer nach dem Ausscheiden des FC Bayern aus der Champions League und kündigte gleichzeitig an, dass man auf dem Transfermarkt tätig werden wird. "Gehen Sie davon aus, dass wir die Mannschaft so verstärken, dass wir wieder um den Champions-League-Titel mitsprechen können. Unser Ziel ist es ganz klar, in Europa ganz vorne mitzuspielen", tönte der 68-Jährige.

Angesichts der überragenden Ausbeute von 207 Toren in 314 Spielen der englischen Premier League steht wohl außer Frage, dass Harry Kane von Tottenham Hotspur dem FC Bayern bei diesem ambitionierten Vorhaben sehr gut zu Gesicht stehen würde. Zumal die Bayern laut "Telegraph" zu den Klubs gehören, die im Poker um den 29-Jährigen einen nicht geringen Vorteil haben.

Während Interessenten aus der Premier League der Zeitung zufolge 110 Millionen Euro auf den Tisch blättern müssten, um Kane von den Spurs loszueisen, würde ein ausländischer Verein demnach schon mit einer Offerte über 90 Millionen Euro das Rennen machen können.

Das spricht gegen einen Kane-Wechsel zum FC Bayern

Die Chancen darauf, dass Kane bald an der Säbener Straße kickt, sind aber wohl dennoch gering. Zum einen würde selbst der vermeintlich reduzierte Preis einen neuen Transferrekord für die Bundesliga darstellen, zum anderen soll Kane einen Verbleib auf der Insel vorziehen.

Die "Sun" berichtet, dass vor allem Manchester United am Kapitän der englischen Nationalmannschaft baggern soll, bezüglich eines Wechsels gen Old Trafford soll man von der Kane-Seite sogar schon erste positive Signale erhalten haben.

Besonders verlockend: United ist angeblich bereit, das ohnehin üppige Kane-Salär von kolportierten zwölf Millionen Euro noch einmal signifikant anzuheben. Zudem könnte Kane bei einem Wechsel innerhalb der Premier League weiter daran arbeiten, der beste Torschütze der Geschichte der Liga zu werden.

Derzeit rangiert der Kapitän der englischen Nationalmannschaft mit 207 Toren in 314 Spielen auf Platz drei der ewigen Bestenliste, der Vorsprung von Wayne Rooney (208/491) dürfte allerdings bald schon Geschichte sein. Auf Rekordhalter Alan Shearer (260/441) fehlen Kane allerdings noch 53 Treffer. Eine Lücke, die er bis zum Ende der Saison auf keinen Fall mehr schließen kann und die er auch nicht ohne Weiteres vor dem Ablauf seines Vertrags bei den Spurs im Sommer 2024 aufholt.

An einem Wechsel Kanes zum FC Bayern glauben übrigens auch die sport.de-User nicht. In einer Umfrage mit mehr als 15.000 Abstimmenden gaben sich nur 26 Prozent zuversichtlich, dass Kane irgendwann einmal das Bayern-Trikot trägt.