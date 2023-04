BVB macht Jagd auf Premier-League-Juwel

IMAGO/Simon Davies

Angeblich auf dem Zettel des BVB: Crysencio Summerville

Seit dem vergangenen Wochenende ist der BVB zurück an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Während sich in Dortmund nahezu alle Augen auf den spannendsten Titelkampf seit vielen Jahren richten, feilen die Borussia-Bosse im Hintergrund schon am Kader für die neue Saison. Dabei soll ein Premier-League-Juwel in den Fokus rücken.

Ob als Meister oder Vize - auch in der Spielzeit 2023/2024 wird der BVB den deutschen Fußball wohl wieder in der Champions League vertreten. Um für die kommenden Herausforderungen gerüstet zu sein, suchen die Westfalen auf mehreren Positionen nach Verstärkungen.

Für die offensive Außenbahn soll der Niederländer Crysencio Summerville ein Thema sein. Das berichtet das Portal "Football Insider" unter Berufung auf eigene Quellen.

Der 21-Jährige von Leeds United zählt beim Abstiegskandidaten zu den wenigen Lichtblicken, sammelte in 24 Ligaeinsätzen immerhin vier Tore und zwei Vorlagen.

Längst sollen namhafte Klubs auf den Juniorennationalspieler aufmerksam geworden sein, darunter neben den Dortmundern auch das englische Überfliegerteam Newcastle United.

BVB müsste zweistellige Millionensumme auf den Tisch legen

Summerville, der sich auf der rechten Außenbahn am wohlsten fühlt und vor allem durch sein brutales Tempo besticht, ist in Leeds vertraglich noch bis 2026 gebunden.

Ein Verbleib käme für den Oranje-Youngster voraussichtlich nur in Frage, wenn sein aktueller Arbeitgeber die Klasse halten sollte. Andernfalls wäre ein Wechsel für eine zweistellige Millionensumme wahrscheinlich. Momentan belegt der LUFC Tabellenplatz 16 mit einem Punkt Vorsprung zur Abstiegszone.

Kurios: Vor etwas mehr als einem Jahr wäre Summerville beinahe in der 2. Bundesliga gelandet. Gespräche zwischen dem HSV und Leeds sollen im Januar 2022 stattgefunden haben und zunächst auch vielversprechend verlaufen sein. Auf der Zielgeraden scheiterte der Deal damals jedoch.