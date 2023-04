Trainer-Gerüchte bei der Eintracht: Das sagt Jaissle

IMAGO/GEPA pictures/ David Geieregger

Matthias Jaissle gilt als Top-Kandidat auf eine mögliche Glasner-Nachfolge bei Eintracht Frankfurt

Die Trainerfrage bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt scheint derzeit offener denn je zu sein in dieser Saison. Nach dem Absturz auf Platz neun der Tabelle könnte es im bevorstehenden Sommer tatsächlich zum Ende der Zusammenarbeit mit Chefcoach Oliver Glasner kommen. So zumindest heißt es in übereinstimmenden Medienberichten. Als heißester Nachfolge-Kandidat gilt Matthias Jaissle, der sich nun zu den Spekulationen um seine Person geäußert hat.

Die Formkurve bei Eintracht Frankfurt zeigt seit Wochen klar und steil nach unten. In der Rückrunden-Tabelle rangieren die Hessen nur auf dem schwachen 14. Platz. Seit Ende Februar hat keine andere Bundesliga-Mannschaft weniger Punkte gesammelt als die Eintracht mit vier Zählern aus acht Spielen.

Cheftrainer Oliver Glasner, der vor nicht einmal zwölf Monaten noch den furiosen Sieg in der Europa League mit der SGE gefeiert hatte, vermied bis zuletzt ein weiteres Bekenntnis zu den Adlerträgern.

Mittlerweile gilt es als gesichert, dass sich die Frankfurter selbst mit Nachfolge-Lösungen beschäftigen. Laut "Sky" soll ganz oben auf der Wunschliste im Falle einer Trennung von Oliver Glasner weiterhin Matthias Jaissle stehen.

Jaissle legt "kompletten Fokus" auf Red Bull Salzburg

Der Ex-Profi der TSG 1899 Hoffenheim befindet sich mit Red Bull Salzburg weiterhin klar auf Meisterkurs in der österreichischen Bundesliga. Er sprach am vergangenen Sonntag am "Sky"-Mikrofon selbst über die Gerüchte um seine sportliche Zukunft.

"Ich fühle mich hier unglaublich wohl. Es gibt nichts, was ich auszusetzen habe. Wir haben hier jetzt vor allen Dingen noch eine richtige Pflicht zu erfüllen. Da gilt der komplette Fokus drauf", betonte Jaissle, sich zunächst und weiterhin voll auf seine Traineraufgabe bei Red Bull Salzburg konzentrieren zu wollen.

Letztlich schließt diese Aussage aber keinesfalls aus, dass es im Sommer nicht doch zu einer Anstellung bei der Frankfurter Eintracht kommen könnte.

In dem "Sky"-Bericht wurde noch einmal betont, dass es direkte Gespräche zwischen der SGE-Führung und der Jaissle-Seite gegeben hat. Eine Entscheidung dürfte in den kommenden Wochen aber keinesfalls fallen, die Saison in Österreich geht noch weitere sechs Spieltage.