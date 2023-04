Die spannende Kimmich-Debatte beim FC Bayern

IMAGO/Revierfoto

Joshua Kimmich wechselte 2015 zum FC Bayern

Der FC Bayern steckt mitten in der tiefsten sportlichen Krise seit Jahren. Bei der jüngsten Niederlage beim 1. FSV Mainz 05 musste Joshua Kimmich in der heißen Phase vorzeitig vom Platz. Ex-Nationalspieler Jens Lehmann stieß anschließend eine Führungsspieler-Debatte an. Hilfe könnte im Sommer kommen.

Als der FC Bayern am vergangenen Samstag in Mainz mit 1:2 in Rückstand geriet, griff Cheftrainer Thomas Tuchel zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Der 49-Jährige nahm mit Joshua Kimmich eine eigentlich unangefochtene Stammkraft aus der Partie und brachte dafür Youngster Ryan Gravenberch.

Die Auswechslung verlief ins Leere, am Ende unterlag der FC Bayern mit 1:3 und ist inzwischen die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga los.

Kimmich sei kein Führungsspieler, urteilte Jens Lehmann anschließend beim TV-Sender "Bild". "Kimmich hat es nie gelernt, das sieht man auf dem Platz. Kimmich hat es nie gelernt, das Spiel auf dem Platz zu organisieren", meinte der ehemalige Keeper, der hierbei die Ausbildung in den deutschen Nachwuchsleistungszentren ins Visier nahm.

Gewiss fehlt dem FC Bayern seit Wochen die nötige Struktur. Der langjährige TV-Reporter Marcel Reif machte dafür aber auch "ein Loch im Kader" verantwortlich. Dem Rekordmeister würde ein klassischer Abräumer im defensiven Mittelfeld fehlen, analysierte der 73-Jährige bei "Bild".

Ex-Profi Dietmar Hamann schlug bereits im vergangenen Herbst in dieselbe Kerbe. "Ein Sechser ist er für mich nicht", meinte der Fußball-Experte damals im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" über den FCB-Star.

Meinungsstarker Joshua Kimmich beim FC Bayern im Formtief

Seine Stärken besitzt Kimmich vor allem in der Spielgestaltung. Doch seine patentierten Chipbälle fanden in den vergangenen Wochen nur selten einen Abnehmer in der Offensive. Defensiv präsentierte sich der 28-Jährige - wie die gesamte Mannschaft - zuletzt äußerst wacklig. Bezeichnend: Beim Gegentreffer zum 1:2 verlor Kimmich den Mainzer Leandro Barreiro im Rücken aus den Augen und war damit entscheidend an der Fehlerkette beteiligt.

Obwohl sich Kimmich derzeit im Formtief befindet, versucht er die von ihm geforderte Verantwortung zu übernehmen. Besonders abseits des grünen Rasens fiel der meinungsstarke Nationalspieler immer wieder auf. So stellte sich Kimmich nach dem Viertelfinal-Aus in der Champions League gegen Manchester City öffentlich vor Cheftrainer Tuchel.

"Er kommt hierhin und wir haben direkt sehr wichtige Spiele. Da ist er von uns Spielern abhängig und für uns Spieler gibt es keine Ausreden. Wir können es nicht auf den Trainer schieben. Am Ende des Tages stehen wir auf dem Platz und müssen es richten", nahm der Mittelfeldmann im Gespräch mit "DAZN" das Team des FC Bayern in die Pflicht.

Neuer Mittelfeld-Partner beim FC Bayern?

Das Problem: Eine Reaktion blieb im anschließenden Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 aus. Aufgrund dessen rangieren die Münchner in der Bundesliga mittlerweile einen Punkt hinter Borussia Dortmund. Es droht die erste titellose Saison seit 2011/12.

Im Sommer dürfte an der Säbener Straße deshalb jeder Stein umgedreht werden. Auch personell wird der FC Bayern reagieren. Mit Konrad Laimer von RB Leipzig soll Medienberichten zufolge bereits der erste Neuzugang für die kommende Saison feststehen.

Kimmich könnte von der kolportierten Verpflichtung profitieren. Schließlich hat sich Laimer in der Bundesliga als lauf- und zweikampfstarker Mittelfeldmotor einen Namen gemacht. Der 25 Jahre alte Österreicher wäre also dafür prädestiniert, Kimmich beim FC Bayern in Zukunft den Rücken freizuhalten.

Jannik Kube