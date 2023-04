BVB droht Schlotterbeck-Schock vor Endspurt

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Wie schwer ist BVB-Verteidiger Schlotterbeck verletzt?

Fünf Spiele liegen noch vor Borussia Dortmund, um den großen Traum vom Titel endlich wieder wahrwerden zu lassen. Doch wie viele dieser Partien wird der BVB auf den zuletzt verletzungsbedingt ausgewechselten Nico Schlotterbeck setzen können? Ein neuester Medienbericht malt ein düsteres Bild um den Stamm-Innenverteidiger.

Nico Schlotterbeck steht zwar erst seit dem letzten Sommer bei Borussia Dortmund unter Vertrag, machte sich in der Abwehrzentrale des BVB aber schnell unverzichtbar. Vier Tore und vier Vorlagen trug der 23-Jährige bislang bei, steigerte sich auch in seiner Verteidigungsarbeit im Verlauf der Saison immer weiter. Nun jedoch droht dem ehemaligen Freiburger und den Schwarzgelben ein Rückschlag.

Denn wie "Bild" berichtet ist die Oberschenkelverletzung, die sich Schlotterbeck schon früh beim 4:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt im letzten Bundesliga-Spiel zuzog, schlimmer als erwartet.

Der Abwehrspieler war in der 25. Minute ausgewechselt worden. Offiziell als Vorsichtsmaßnahme. Dazu passend zeigte sich der 23-Jährige mit seiner Herausnahme auch alles andere als einverstanden.

"Er hatte sich irgendwann im Lauf an den Oberschenkel gefasst und ist zur Trainerbank gekommen. Er wollte unbedingt weiterspielen, wir müssen aber auch lernen", erklärte BVB-Coach Edin Terzic am Wochenende bei "Sky" und fügte mit Blick auf die letzte Oberschenkelverletzung (Muskelfaserriss mit Sehnenbeteiligung) des Nationalspielers an: "Es ist nicht lange her, als er sich in München auch dahin gefasst hat und dann war er wochenlang nicht einsatzfähig."

BVB hält sich bei Schlotterbeck noch bedeckt

Nun also könnte Schlotterbeck, dessen alte Verletzung wieder aufgebrochen sein soll, ein ähnliches Schicksal und eine lange Pause drohen - sogar ein mögliches Saisonaus steht im Raum. Schließlich sind es nur noch rund vier Wochen bis zum Abpfiff der aktuellen Spielzeit.

Noch hat sich der BVB nicht offiziell zu Schlotterbecks Diagnose geäußert, wohl auch, weil eine MRT-Untersuchung noch aussteht.

Laut dem Bericht ist es aber ausgeschlossen, dass der Innenverteidiger am Freitagabend (20:30 Uhr) im Auswärtsspiel beim VfL Bochum auf dem Platz steht. Für ihn werden demnach Routinier Mats Hummels und Niklas Süle im Abwehrzentrum spielen.