Voting! Welchen Stürmer soll der FC Bayern verpflichten?

Marcus Thuram (l.) und Randal Kolo Muani sind zwei der Angreifer, die beim FC Bayern gehandelt werden

Im Sommer will der FC Bayern einen neuen Stürmer unter Vertrag nehmen. Zahlreiche Namen werden bereits gehandelt. Deine Meinung ist gefragt! Welchen Angreifer sollen die Münchner verpflichten?

Seit dem Abgang von Robert Lewandowski im vergangenen Sommer fehlt dem FC Bayern eine echte Neun. Das gab auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic nach dem Aus im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg zu: "Nach so einem Spiel kann man sagen, dass ein Stürmer fehlt."

Auch Präsident Herbert Hainer betonte nach dem Ausscheiden in der Champions League: "Uns fehlt der Torjäger, der die Dinger rein macht. Das ist das, was wir sicherlich brauchen in Zukunft."

Potenzielle Kandidaten gibt es zahlreiche. Doch bei welchem Stürmer sollte der FC Bayern seine Bemühungen konkretisieren?

Besonders heiß waren die Gerüchte zuletzt bei drei Kandidaten: Harry Kane von Tottenham Hotspur, Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani und Victor Osimhen von der SSC Neapel.

Kane wird seit Monaten mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht. Für den englischen Nationalspieler müsste der deutsche Rekordmeister aber wohl eine Rekordsumme auf den Tisch legen. Mindestens 100 Millionen Euro als Ablöse werden immer wieder genannt.

Kaum billiger dürfte Kolo Muani zu haben sein. Der Franzose hat sich mit starken Leistungen in Frankfurt in den Fokus zahlreicher Topklubs gespielt. Die Eintracht fordert dem Vernehmen nach um die 100 Millionen Euro für den Senkrechtstarter, der vertraglich noch bis 2027 gebunden ist.

Für Osimhen soll die SSC Neapel sogar 150 Millionen Euro aufrufen. Unklar ist, ob der FC Bayern in derartigen Sphären überhaupt noch mitbieten wollen würde. Mitbewerber wie der FC Chelsea, Manchester United, der FC Arsenal, Real Madrid oder Paris Saint-Germain haben in der Vergangenheit allesamt schon höhere Ablösen gezahlt als der Bundesligist.