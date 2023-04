Bayern interessiert? "Keine normale Ablöse" für Kolo Muani

IMAGO/osnapix

Eintracht Frankfurts Torjäger Randal Kolo Muani wird vom FC Bayern umworben

Im Poker um den unter anderem beim FC Bayern gehandelten Torjäger Randal Kolo Muani verdichten sich die Anzeichen, dass Eintracht Frankfurt im Falles eines Wechsels im Sommer eine dreistellige Millionensumme winkt.

"Eintracht wird keine normale Ablöse für Kolo Muani akzeptieren", erklärte Transfer-Experte Fabrizio Romano in seiner Kolumne für das Online-Portal "CaughtOffside".

Der Europa-League-Sieger hoffe immer noch, den 24 Jahre alten Franzosen bis nach der EM 2024 halten zu können und ihn erst dann zu verkaufen, so der bestens vernetzte italienische Journalist. "Aber eine Ablösesumme rund um 100 Millionen Euro könnte zu einem Umdenken führen."

Kolo Muani war erst im vergangenen Sommer ablösefrei vom FC Nantes zu Eintracht Frankfurt gewechselt. Dort war er in bislang 40 Pflichtspielen an 34 Treffern direkt beteiligt (20 Tore/14 Vorlagen). Hinzu kommen starke Leistungen bei der WM in Katar für Frankreichs Nationalmannschaft.

Lockt Uli Hoeneß Randal Kolo Muani zum FC Bayern?

Beim FC Bayern soll der 24-Jährige der Wunschspieler von Ehrenpräsident Uli Hoeneß sein. "Das ist etwas, das man gerade sehr deutlich hört", schilderte "Sky"-Reporter Florian Plettenberg. "Uli Hoeneß soll ein sehr, sehr großer Fan von Kolo Muani sein."

Allerdings wird der Noch-Frankfurter auch mit zahlreichen anderen Top-Klubs in Verbindung gebracht, darunter Manchester United aus der englischen Premier League.

Konkret sind die Bemühungen der Red Devils um Kolo Muani aber anscheinend (noch) nicht. "Bei ManUnited ist noch nichts spruchreif. Die Investition in einen neuen Stürmer wird erst später im Sommer feststehen", schilderte Transfer-Insider Romano.

Eintracht Frankfurt: Noch kein Angebot für Randal Kolo Muani

Eintracht Frankfurt hat nach eigenen Angaben noch kein Transferangebot für seinen derzeit begehrtesten Profi erhalten.

"Natürlich hat Randal mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und gerade nach der WM noch mal eine Entwicklung vollzogen. Dass auch ein Klub wie Bayern München sich für ihn interessiert, ist doch normal", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche bei "Sky".

Der deutsche Rekordmeister sei "aber auch nicht der einzige Klub, der sich mit ihm beschäftigt. Konkrete Anfragen hat es aber bisher noch nicht gegeben, weder von den Bayern noch von anderen", so Krösche.