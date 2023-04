Entzweit die Stürmerfrage den FC Bayern?

IMAGO/Mladen Lackovic

Beim FC Bayern herrscht angeblich Uneinigkeit

Im Frühling 2023 steht der FC Bayern sportlich so schlecht da wie lange nicht mehr. Im Umfeld des Rekordmeisters herrscht Einigkeit darüber, dass das Fehlen eines Weltklasse-Angreifers für die Misere mit-, wenn nicht gar hauptverantwortlich ist. Deshalb soll im Sommer ein neuer Neuner her, einige prominente Kandidaten halten sich hartnäckig in der Gerüchteküche. Die Frage, wer der Retter mit der eingebauten Torgarantie werden soll, droht die Vereinsführung jedoch zu entzweien.

Ein Dreivierteljahr ist Robert Lewandowski beim FC Bayern nun schon Geschichte, und doch ist der Name des langjährigen Goalgetters an der Säbener Straße noch allgegenwärtig. Wann immer derzeit über die Ursachen für das verspielte Triple diskutiert wird, kommt die Entscheidung der Klub-Oberen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic, im Vorjahr keinen direkten Nachfolger für Lewandowski zu verpflichten, auf den Tisch.

"Wir haben im Vorfeld der Saison alles versucht, die Neun nachzubesetzen, auch mit einer Neun, die wir ja heute gesehen haben, nur leider nicht bei uns", rechtfertigte sich Kahn in der vergangenen Woche nach dem Champions-League-Aus gegen Manchester City mit direktem Bezug auf Erling Haaland, der 2022 für 75 Millionen Euro vom BVB zu den Sky Blues gewechselt war.

Die Position sei "nicht so einfach nachzubesetzen", man könne "nicht einfach irgendwo eine Nummer neun wie Robert Lewandowski finden", stellte der Vorstandschef klar.

Und doch weiß auch Kahn, dass beim dringend notwendigen Kaderumbau in der Sommerpause kein Weg an der (notfalls kostspieligen) Verpflichtung eines neuen Zielspielers für die Offensive vorbeiführen wird. Problem nur: Neusten Berichten zufolge sind Trainer Thomas Tuchel und seine Vorgesetzten uneins, was das Profil des neuen Mittelstürmers angeht. Noch mehr Konfliktpotenzial also.

FC Bayern: Uli Hoeneß setzt sich für Kolo Muani ein

Der Reihe nach: Aus dem Pool der gehandelten Angreifer haben sich zuletzt mit Victor Osimhen (SSC Neapel), Harry Kane (Tottenham Hotspur) und Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt) drei Favoriten herauskristallisiert.

Letzteren soll Ehrenpräsident Uli Hoeneß als seinen Wunschspieler für den FC Bayern ausgemacht haben. Das berichtet der Pay-TV-Sender "Sky". "Das ist etwas, das man gerade sehr deutlich hört", schilderte Transfer-Experte Florian Plettenberg. "Uli Hoeneß soll ein sehr, sehr großer Fan von Kolo Muani sein."

Obwohl Frankfurt angeblich eine Ablöse über 100 Millionen Euro für den Senkrechtstarter aufruft, sei dieser für den Rekordmeister finanzierbar, heißt es. Dass sich Hoeneß mit seinen Vorstellungen durchsetzen könnte, obwohl er offiziell kein Amt im operativen Geschäft mehr bekleidet, liegt nahe. "Er mischt mit, er ist mittendrin in den Planungen für die kommende Saison", erklärte Plettenberg.

Dass der deutsche Branchenführer seine Finger im Spiel hat, bestätigte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche bei "Sky": "Natürlich hat Randal mit seinen Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und gerade nach der WM noch mal eine Entwicklung vollzogen. Dass auch ein Klub wie Bayern München sich für ihn interessiert, ist doch normal." Eine konkrete Anfrage habe es gleichwohl noch nicht gegeben.

Tuchel tendiert zu Osimhen und Kane

Zugleich soll es aber auch interne Zweifel an Kolo Muanis Eignung für das ballbesitzlastige Spiel des FC Bayern geben. Dort würde er einen deutlich geringeren Bewegungsradius haben als in Frankfurt, lautet die Befürchtung.

Passend dazu soll Trainer Tuchel eher zu Victor Osimhen oder Harry Kane tendieren. Zwar wären beide wohl noch teurer als Kolo Muani, dafür allerdings erfahrener und in Kanes Fall auch spielstärker.

Kürzlich sagte Tuchel über Neapels Tormaschine Osimhen: "Wissen Sie: Ich habe dazu eine Meinung, nur ich kenne ja die Mechanismen. Wenn ich dazu jetzt was sage, weiß ich nicht, wie das nach Italien rüberschwappt. Das kommt anders an. Mein Kollege sagt dann mit vollem Recht: Wieso hält der Thomas nicht seine Klappe?"

Im Austausch mit seinen Kollegen in der sportlichen Führung dürfte der bekanntermaßen meinungsstarke Coach indes weniger zurückhaltend sein. Wenn Thomas Tuchel einen Spieler will, dann kommuniziert er das normalerweise klipp und klar - und bekommt ihn meist auch. Einen Hoeneß-Liebling gegen seinen Willen vorgesetzt zu bekommen, würde dem Betriebsklima an der Säbener Straße garantiert nicht zuträglich sein.

Interne Kritik beim FC Bayern wegen Mathys Tel

Einig sind sie sich in München nur, dass ein Eric Maxim Choupo-Moting alleine nicht die Torjäger-Last auf seinen routinierten Schultern tragen kann. Dafür ist der Kameruner nicht nur zu alt, sondern auch zu verletzungsanfällig.

Das im Vorjahr für viel Geld geholte Sturmtalent Mathys Tel scheint von Tuchel unterdessen noch nicht als ernsthafte Option für den Job in vorderster Front gesehen zu werden. Kürzlich deutete der Übungsleiter gar einen (vorübergehenden) Abschied des Franzosen an, was laut "Sky" wiederum "intern auf ein bisschen Kritik gestoßen" sein soll.

Womöglich ein weiterer Beleg dafür, dass die Stürmerfrage den FC Bayern demnächst noch weiter entzweien könnte. Robert Lewandowskis Schatten ist offenkundig doch größer als gedacht.

Heiko Lütkehus