Holt Gladbach den Thuram-Nachfolger aus der Ligue 2?

IMAGO/Frdric Chambert

Wird Saint-Étienne-Stürmer Krasso Nachfolger von Gladbachs Thuram?

Mit Ramy Bensebaini und Marcus Thuram verlassen mindestens zwei Gladbacher Leistungsträger den Verein im kommenden Sommer. Weitere könnten folgen. Der Borussia dürfte ein Umbruch ins Haus stehen.

Teil der mutmaßlichen Gladbacher Neustrukturierung des Kaders könnte auch ein Transfer von Jean-Philippe Krasso sein. Der Stürmer von Ligue-2-Klub AS Saint-Étienne soll laut "90footballfr" bei Borussia Mönchengladbach hoch im Kurs stehen.

Demnach "nähere sich" der Spieler Gladbach. Für den Klub besonders interessant: Krasso könnte Saint-Étienne im kommenden Sommer ablösefrei verlassen, weil der Vertrag des 25-Jährigen ausläuft. Für Gladbach, die mit Thuram und Bensebaini keine Ablöse generieren werden, würde die Verpflichtung somit auch aus finanzieller Sicht Sinn ergeben.

Gladbach-Flirt Krasso wurde in Deutschland geboren

Ebenfalls vorteilhaft ist, dass der Ivorer Deutsch spricht und somit wohl keine große "Eingewöhnungszeit" benötigen würde. Krasso wurde in Stuttgart geboren und zog im Alter von zehn Jahren mit seiner Familie nach Frankreich.

Krasso selbst wollte von möglichen Wechselgerüchten zuletzt allerdings nichts wissen: "Im Moment konzentriere ich mich auf Saint-Étienne und überlasse meine Zukunft den Menschen, die das managen müssen. Ich würde auch gerne Torschützenkönig werden. Dann können wir an die Zukunft denken."

In der Torjägerliste der zweiten französischen Liga liegt Krasso momentan auf Platz zwei, erzielte in der laufenden Spielzeit in 29 Partien 16 Treffer. Zudem bereitete Krasso neun Treffer vor.

Vom Spielstil her ähnelt der Nationalspieler der Elfenbeinküste dem abwandernden Thuram. Mit 1,87 Metern ist der Linksfuß ebenfalls körperlich stark und kann sich auch im Luftzweikampf durchsetzen. Gegenüber Thuram soll er zudem Vorteile in Sachen Dribbling und Sprintgeschwindigkeit haben.