Wilde Gerüchte: Nadal winkt Posten bei Real Madrid

IMAGO/Ella Ling/Shutterstock

Rafael Nadal muss aktuell mit einer Hüftverletzung pausieren

Auf dem Tennis-Court kann Superstar Rafael Nadal derzeit keine weiteren Erfolgsgeschichten schreiben. Seit nunmehr knapp drei Monaten ist der Mallorquiner nach einer Hüftverletzung zum Zuschauern verdammt. Ob Nadal jemals wieder auf Weltklasse-Niveau Tennis spielen kann, wurde zuletzt bereits angezweifelt. Nun sorgte die langjährige Nummer eins trotzdem für neuen Gesprächsstoff.

Seit März dieses Jahres wird Rafael Nadal erstmals seit 18 Jahren nicht mehr in den Top Ten der ATP-Weltrangliste geführt. Zu wenig Matches konnte der 36-Jährige bestreiten, der nach anhaltenden Fußproblemen zuletzt mit einer Hüftverletzung zurückgeworfen wurde.

Die für April in der spanischen Heimat geplante Rückkehr auf die Tennis-Tour musste Nadal verschieben. "Ursprünglich hätten es sechs bis acht Wochen Regenerationsphase sein sollen und jetzt stehen wir bei 14. Die Wahrheit ist, dass die Situation so ist, wie wir sie nicht erwartet haben. Wir sind jetzt in einer schwierigen Situation", erklärte Nadal selbst in den sozialen Medien.

Selbst ein Start bei den French Open im Mai, wo Nadal in seiner Karriere bereits sagenhafte 14 Mal erfolgreich war, ist ernsthaft in Gefahr.

Sollte das Ende des Hochleistungssports tatsächlich bald bevorstehen, so winkt der Tennis-Ikone schon längst eine zweite Karriere in der Sportwelt - als Top-Funktionär beim erfolgreichsten Fußballverein der Welt.

Nadal seit Jahren bekennender Real-Madrid-Fans

Das zumindest vermeldete das spanische Portal "El Nacional". Laut der Quelle winkt Rafael Nadal bei seinem Herzensverein Real Madrid zukünftig ein Posten im Präsidium des Vereins.

Das Portal zitierte sogar den amtierenden Klubboss Florentino Pérez, der über Weltstar Nadal gesagt haben soll: "Nadal wäre eine großartige Wahl für die Präsidentschaft von Real Madrid."

Perez selbst, der seit 2009 in zweiter Amtszeit die Geschicke der Königlichen federführend leitet, feierte im März seinen 76. Geburtstag.

Er und Nadal sollen schon seit Jahren einen vertrauensvollen Kontakt zueinander pflegen. Der ehemals beste Tennisspieler der Welt hatte sich in der Vergangenheit auch schon offen für eine Tätigkeit bei Real Madrid gezeigt.

"Natürlich würde ich gerne Real-Präsident werden. Man weiß nie was in Zukunft passieren wird", wurde Nadal schon in spanischen Medien zitiert.

Wie gehaltvoll allerdings die Spekulationen um eine Anstellung auf oberster Funktionärsebene beim spanischen Rekordmeister sind, bleibt noch abzuwarten.