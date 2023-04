City-Coach Guardiola träumt vom Triple

IMAGO/Mark Pain

City-Trainer Guardiola will das Triple holen

Für das "Finale" um die Meisterschaft, für dieses "gewaltige Duell", wünscht sich Pep Guardiola endlich mal einen Hexenkessel. "Wir können es nicht allein schaffen. Hoffentlich wird das Etihad drei Stunden vor dem Spiel voll sein", sagte der Teammanager von Manchester City vor dem Topspiel gegen den FC Arsenal (Mittwoch/21.00 Uhr): "Wir brauchen diesen unglaublichen Lärm von der ersten bis zur letzten Minute, denn ich weiß, gegen welchen Gegner wir spielen werden."

Nun ist das City-Stadion eigentlich nicht unbedingt für seine gute Stimmung bekannt, aber vermutlich ist das Erling Haaland und Co. auch ziemlich egal derzeit. Manchester fegt ja sowieso über jede Mannschaft - einschließlich des FC Bayern - hinweg, die es mit den Cityzens aufnehmen will. Seit 16 Spielen sind sie ungeschlagen, nun soll der nächste Hieb auf dem ersehnten Weg zum Triple gelingen.

Guardiola bezeichnete die Partie gegen Arsenal als "Endspiel. Wir wissen, dass wir mit einem Sieg einen Schritt machen können, um es ganz in unsere Hände zu legen", sagte der Spanier. Mit einem Sieg würde City bis auf zwei Punkte an den Tabellenführer heranrücken - und hätte dann immer noch zwei Spiele weniger auf dem Konto.

Momentum spricht für Manchester City

Und das Momentum spricht mittlerweile wieder ganz klar für ManCity, die Mannschaft, die in den vergangenen fünf Jahren viermal den Titel abräumte. Und pünktlich zur entscheidenden Phase der Saison hat Guardiola sein Team auf Topform getrimmt. "Die Premier League bedeutet elf Monate arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und wir wollen diese Chance nutzen."

Arsenal scheint hingegen die Puste auszugehen, mit drei Unentschieden zuletzt schmolz der Vorsprung, der einmal acht Punkte bei einem Spiel mehr betrug, zusammen. Doch laut Mikel Arteta ist der "Glaube da" in seiner Mannschaft, in Manchester die Überraschung zu schaffen: "Sie wollen es wirklich, aber sie müssen perfekt sein, denn das ist es, was zu diesem Zeitpunkt in der Saison verlangt wird." Und Angreifer Gabriel Jesus, der von 2017 bis 2022 für City stürmte, meinte: "Das ist das wichtigste Spiel der Saison für uns."

Für City warten noch lauter wichtigste Spiele der Saison. Im Halbfinale der Champions League wartet Real Madrid, im FA Cup geht es gegen den Lokalrivalen Manchester United um den Titel. Um alle Titel zu holen, gehe es nun im Endspurt darum, "konstant auf dem gleichen Niveau zu bleiben", sagte der ehemalige Bundesliga-Star Kevin De Bruyne. Und dieses Niveau war bei Guardiola und Co. zuletzt nicht so schlecht.