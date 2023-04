Lührs für zwei Spiele gesperrt

IMAGO/ Susanne Huebner /Fotoagentur Hu

Hannover-Verteidiger Lührs muss vorerst zuschauen

Innenverteidiger Yannik Lührs von Fußball-Zweitligist Hannover 96 ist nach seiner Roten Karte aus dem Spiel bei Arminia Bielefeld (3:1) vom DFB-Sportgericht für zwei Spiele gesperrt worden. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Dienstag bekannt.

Damit wird Lührs den Niedersachsen am kommenden Samstag gegen den 1. FC Nürnberg (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) sowie eine Woche später beim Karlsruher SC fehlen. Lührs war in der 87. Minute nach einem Foul an Arminia-Stürmer George Bello von Schiedsrichter Robert Kampka (Mainz) des Feldes verwiesen worden.