Wie Mainz 05 zum Team der Stunde wurde

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Svensson und seine Mainzer erleben einen Höhenflug

Vom sicher geglaubten Absteiger zum Bayern-Schreck und Europacup-Kandidaten: Der FSV Mainz 05 schreibt eine der Geschichten dieser Saison.

Wie es sich tagelang durchfeiern lässt, wissen sie beim FSV Mainz 05 dank Fastnacht bestens. Doch ein Wochenende, an dem den Bayern womöglich der Titel vermiest und dem BVB im U19-Endspiel die Schale entrissen wurde, stellt wohl selbst die närrische Zeit in den Schatten. Seit Tagen befindet sich der Klub in einem Zustand der Glückseligkeit, den sich vor zweieinhalb Jahren wohl niemand erträumt hätte.

Denn im Dezember 2020 lag der Verein in Trümmern. Mehrere Trainerwechsel sorgten für Wirbel, die sportliche Führung versagte, die Fans schienen sich mit dem Abstieg abzufinden. Und doch fiel in jener Zeit auch der Startschuss für eine bessere Zukunft, in der sich der FSV vom sicher geglaubten Absteiger dank einer Superserie in diesem Jahr zum Europa-Anwärter entwickelte.

Das Erfolgsgeheimnis? Nach der chaotischen Weihnachtszeit kehrten bekannte Gesichter zurück, die den Klub wieder in die Erfolgsspur lenkten. Allen voran Christian Heidel, schon zuvor langjähriger Manager, der Ex-Trainer Martin Schmidt zum Sportdirektor machte - und als wichtigstes Puzzleteil den früheren Profi Bo Svensson als Coach zurück an den Bruchweg holte.

Seither läuft es - vor allem in dieser Saison. Nach zehn Partien ohne Pleite darf das Team der Stunde von Europa träumen, Spieler wie Leandro Barreiro, für den gegen die Bayern "halb Europa" auf der Tribüne war (Schmidt), sind umworben.

Svensson lebt Mainz, der FSV lebt Svenssons Idee

Svensson hat den 05ern einen Spielstil voller Intensität eingeimpft, vor allem die Heimspiele entwickeln sich immer wieder zu Vollgas-Veranstaltungen. Die Leistung, die Mainzer DNA, all das, so betont es der Trainer ständig, stehe über dem Ergebnis. Selbst nach dem jüngsten Coup - der FSV hatte die Bayern gerade zum dritten Mal in Folge in einem Liga-Heimspiel niedergerungen - war der Däne nicht vollends zufrieden.

Heimlich, still und leise schlichen sich die 05er aber aus dem grauen Mittelfeld mitten hinein in den engen Kampf um Europa. Und dennoch, Svensson, einst unter Jürgen Klopp und Thomas Tuchel als Spieler aktiv, hütet sich davor, dies als klares Ziel auszugeben. Auch dank kluger Wintertransfers wie Torjäger Ludovic Ajorque, der bereits sechs Treffer erzielt hat, ist das internationale Geschäft aber zum Greifen nahe.

Klar ist, mit bescheidenen Mitteln agieren die Mainzer wieder besser als viele große Konkurrenten - auch im Nachwuchsbereich, der über die Jahre neben Spielern auch Toptrainer hervorbrachte. Da passt es ins Bild, dass der FSV mit Talenten wie Nelson Weiper oder Brajan Gruda, die bereits Profiluft geschnuppert haben, den U19-Meistertitel gegen Dortmund gewann. Zuletzt war das 2009 unter Tuchel gelungen.

A-Juniorentrainer Benjamin Hoffmann haben die Verantwortlichen natürlich auch auf dem Zettel, denn dass Svensson wie seine Vorgänger Klopp und Tuchel in naher Zukunft zu Höherem berufen werden könnte, wissen sie bei den 05ern genau. Doch beim Partymarathon an einem "sensationellen Wochenende" (Hoffmann) für den Klub spielte das erstmal keine Rolle.