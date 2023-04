Bayern-Flirt Ferguson sagt wohl Top-Klubs ab

IMAGO/Mark Leech

Brighton-Stürmer Ferguson wird vorerst nicht zum FC Bayern wechseln

Der FC Bayern will im kommenden Sommer einen "richtigen Neuner" verpflichten. Einen der bislang gehandelten Namen kann der deutsche Rekordmeister wohl nun vom langen Zettel an möglichen Kandidaten streichen.

Wie der "Telegraph" berichtet, hat sich Evan Ferguson mit Brighton & Hove Albion auf eine langfristige Vertragsverlängerung geeinigt.

Der Ire, der zuletzt sein Debüt in der Nationalmannschaft feierte, wurde in den vergangenen Wochen wohl hart von Manchester United umworben.

Die Scouts des FC Bayern hatten sich den Angreifer aber wohl auch schon häufiger vor Ort angeschaut.

Bayern-Flirt Ferguson war heiß umworben

Unter Trainer Roberto De Zerbi gelang dem 18-Jährigen in der zweiten Saisonhälfte der Durchbruch in der Premier League. In der laufenden Spielzeit erzielte Ferguson in 13 Partien vier Tore und bereitete zwei weitere vor. Hinzu kommen vier Treffer und ein Assist in den beiden englischen Pokalwettbewerben.

Neben Manchester United und dem FC Bayern wurden in den letzten Monaten auch der SSC Neapel, der FC Barcelona, der FC Liverpool, der FC Chelsea und Newcastle United mit dem Top-Talent in Verbindung gebracht worden.

Wie lange der neue Vertrag des Stürmers läuft und ob dieser womöglich eine Ausstiegsklausel beinhaltet, ist unklar.

Auch bleibt offen, ob der FC Bayern wirklich ernsthaftes Interesse an Ferguson hatte. Erst im vergangenen Sommer nahmen die Münchener viel Geld in die Hand, um Mathys Tel von Stade Rennes holen.

Der 17-Jährige zeigte zuletzt, in der wohl turbulentesten Bayern-Phase seit langem, gute Ansätze und könnte in der kommenden Saison eine größere Rolle einnehmen.

Welchen Stürmer holt der FC Bayern?

Trotzdem dürfte die Stürmer-Suche beim FC Bayern weiter spannend bleiben. Die Spur zu Harry Kane erkaltete zuletzt merklich, Victor Osimhen, Stürmer des SSC Neapel, scheint derzeit zu teuer zu sein. Berichten zufolge verlangt der designierte Meister der italienischen Liga 150 Millionen Euro Ablöse.

Heißester Kandidat soll im Moment Frankfurt-Star Randal Kolo Muani sein.