Kimmich "komplett überbewertet" - Heftige Kritik an Müller

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Joshua Kimmich vom FC Bayern steht in der Kritik

In der sportlichen Talfahrt des FC Bayern rückt Joshua Kimmich immer mehr in die Kritik. Ex-Profi Mario Basler ging nun hart mit dem Nationalspieler ins Gericht. Auch an Thomas Müller und Vorstandschef Oliver Kahn ließ er kein gutes Haar.

"Kimmich wird komplett überbewertet", rechnete Basler in seinem Podcast "Basler ballert" mit dem Bayern-Profi ab.

Der Torschützenkönig der Bundesliga-Saison 1994/1995 legte nach: "Kimmich ist nicht überall, wo er sein sollte auf dem Platz. Das sah man am Wochenende, Note 6! Er wird mit seiner Leistung der letzten Wochen überbewertet. Als führender Spieler erwarte ich etwas anderes."

Dass er bei der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Mainz 05 am vergangenen Spieltag in der 75. Minute ausgewechselt wurde, sei ein klares Indiz dafür, dass auch Trainer Thomas Tuchel nicht mit Kimmichs Leistungen zufrieden ist. "Das ist ein Zeichen für die Mannschaft", stellte Basler klar.

Auch Thomas Müller wurde rund 15 Minuten vor Abpfiff ausgewechselt. "Wenn ein Spieler nicht die Leistung bringt, egal wie er heißt, dann kann er nicht mehr spielen. Und wenn Müller nicht gut genug ist - und das ist vielleicht in den Augen von Thomas Tuchel so - egal was er erreicht hat", urteilte Basler und betonte: "Es reicht im großen Weltfußball nicht mehr."

Kahn-Ansage beim FC Bayern "weder Fisch noch Fleisch"

Auch für Vorstandsboss Oliver Kahn fand Basler kritische Worte. Laut dem 54-Jährigen seien die Ausführungen des ehemaligen Torwarts nach der Pleite in Mainz noch viel zu nett gewesen.

"Das sind Aussagen, die man auch im Kindergarten loswerden kann. Es ist weder Fisch noch Fleisch", so Basler, der ergänzte: "Ich kann nur an Uli Hoeneß erinnern, der dann nach so einem Spiel in die Kabine geht und völlig die Nerven verliert und komplett ausflippt."

"Wer war die Mannschaft, die deutscher Meister werden wollte?", fragte Kahn nach dem 1:3 ironisch und antwortete sich selbst: "Es war ganz bestimmt nicht unsere." Jeder Einzelne müsse sich "selbst an die Nase fassen und sich fragen, ob das wirklich das ist, was reicht, um die Ziele zu erreichen".