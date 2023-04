Wechsel-Indiz? Lewandowski wechselt Berater

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSIN

Wie geht es für Robert Lewandowski weiter?

Obwohl der FC Barcelona klar auf Meisterkurs in La Liga ist, gibt es seit Längerem Gerüchte um einen schnellen Abschied von Barca-Stürmer Robert Lewandowski. Der ehemalige Angreifer des FC Bayern hatte zuletzt mit Ladehemmungen zu kämpfen. Eine wichtige Zukunfts-Entscheidung des Polen gießt nun Öl ins Gerüchte-Feuer.

Robert Lewandowski hat es in den letzten Wochen beim FC Barcelona nicht ganz leicht. Aufgrund seiner bereits drei Liga-Spiele andauernden Torflaute hat sich mittlerweile die spanische Presse auf den 34-Jährigen eingeschossen. Denn spätestens seit der WM hakt es beim polnischen Nationalspieler.

Ein vielbeachtetes Negativ-Ereignis gab es am vergangenen Wochenende, als Lewandowski in bester Position im Top-Spiel gegen Atlético Madrid (1:0) nicht nur freistehend in bester Position vergab, sondern auch den noch besser postierten Raphinha übersah oder nicht beachtete.

Die "Marca" stufte Lewys Vorgehen als "unverzeihlich" ein, andere Gazetten warfen dem Stürmer Egoismus vor. Viel Kritik gab es daran, dass der Vertrag mit dem langjährigen Münchner noch so lange (bis 2026) datiert ist. Doch ob Lewandowski diesen überhaupt erfüllt, ist möglicherweise offener denn je.

Denn wie der für gewöhnlich gut informierte Sport-Journalist Nicolò Schira auf Twitter berichtet, hat Lewandowski seinen Berater gewechselt. Demnach wird der Pole in Zukunft von der Creative Artists Agency-Base, kurz CAA Base, betreut, die unterem auch Bayerns Kingsley Coman unter Vertrag hat.

Noch gibt es dafür allerdings keine offizielle Bestätigung von Seiten Lewandowskis oder der Agentur.

Derzeit steht der Angreifer noch unter der Fuchtel von Gol International, die ebenfalls für die Belange von Bundesliga-Stars wie Christopher Nkunku (RB Leipzig) und Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) zuständig sind. Inhaber der Agentur ist Pini Zahavi, der im Zuge der damaligen Vertragsverhandlungen des FC Bayern mit David Alaba einmal als "geldgieriger Piranha" bezeichnet wurde.

Nun erfolgt also nach Informationen von Schira der Wechsel zu CAA Base. Was Lewandowski genau mit dem Wechsel bezweckt, dürfte die Zukunft zeigen.

In München wurden zuletzt gar Stimmen laut, den mehrfachen Weltfußballer zurückzuholen, um das derzeitige Sturmproblem zu lösen.

Allerdings verließ der Offensivmann den deutschen Fußball-Rekordmeister im Sommer 2022 nicht ohne Nebengeräusche für 45 Millionen in Richtung Barcelona. Mittlerweile sollen sich beide Seiten allerdings ausgesprochen haben.