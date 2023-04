Bayern-Star mit Spielzeit unzufrieden

IMAGO/Ralf Treese

Ryan Gravenberch (l.) kommt beim FC Bayern nur selten zum Zug

Ryan Gravenberch erlebt eine enttäuschende Debütsaison beim FC Bayern. Längst wird über einen vorzeitigen Abschied des zentralen Mittelfeldmanns spekuliert. Für den Niederländer steht fest: eine solche Spielzeit soll sich nicht wiederholen.

"Am Anfang musste ich mich natürlich erst einmal hier eingewöhnen. Eine neue Umgebung. Alles geht so viel schneller, manchmal fühlten sich die Trainingseinheiten wie Wettkämpfe an. Das ist die europäische Spitze, man darf keinen Moment verpassen", sagte Gravenberch gegenüber dem Portal "Voetbal International" über seinen Start beim FC Bayern.

Der 20-Jährige war im vergangenen Sommer für die kolportierte Summe von rund 18,5 Millionen Euro von Ajax Amsterdam nach München gewechselt. Mittlerweile habe er das Gefühl, "dass ich die Eingewöhnung schon eine Weile hinter mir habe", meinte Gravenberch.

Doch sowohl unter Julian Nagelsmann als auch unter dessen Nachfolger Thomas Tuchel spielt(e) der Niederländer beim FC Bayern nur eine Nebenrolle.

"Ein Jahr Training und Spiel auf höchstem Niveau ist schön und lehrreich. Obwohl ich auch spiele, ist es aber hauptsächlich Training. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, dann möchte ich wirklich wieder wöchentlich spielen", stellte Gravenberch klar.

Verlässt Ryan Gravenberch den FC Bayern?

Er habe noch nicht mit der Vereinsführung des FC Bayern gesprochen, "also warte ich einfach ab, was passiert". "Aber es ist klar, dass diese Rolle nicht meinen Vorstellungen entspricht", so der zentrale Mittelfeldspieler.

An Interessenten mangelt es Gravenberch offenbar nicht. Der Oranje-Star wurde in den vergangenen Wochen mit dem FC Liverpool, FC Arsenal sowie mit Manchester United in Verbindung gebracht.

Wie "Sky" berichtete, wird der FC Bayern Gravenberch im Sommer aber nicht ziehen lassen, der Niederländer sei "unverkäuflich", hieß es kürzlich.