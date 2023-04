Titel futsch? Underdog vermöbelt Real Madrid

IMAGO/Irina R. Hipolito

Real erlebte in Girona sein Blaues Wunder

Real Madrid verliert die erfolgreiche Titelverteidigung in der spanischen Liga nach einem unerwarteten Debakel immer weiter aus den Augen. Die Königlichen unterlagen bei Aufsteiger FC Girona mit dem Viererpacker Taty Castellanos völlig überraschend mit 2:4 (1:2).

Stürmer Castellanos schrieb dabei spanische Fußball-Geschichte: Der 24-jährige Argentinier erzielte als erster Profi in diesem Jahrtausend einen Viererpack (12./24./46./62.) in der Liga gegen Real. In Spanien werden vier Treffer in einem Spiel durch einen Akteur "Poker" genannt.

Angreifer Vinicius (34.) mit seinem zehnten Saisontor und Lucas Vazquez (85.) trafen für Madrid. DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger spielte wie Ex-Nationalspieler Toni Kroos bei den Königlichen durch.

Der Tabellenzweite hat sieben Spiele vor dem Saisonende elf Punkte Rückstand auf den ewigen Rivalen FC Barcelona. Die Katalanen haben eine Partie weniger bestritten.