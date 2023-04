BVB nimmt Ex-Schalke-Flirt ins Visier

IMAGO/Will Matthews

Manuel Benson soll beim BVB auf der Liste stehen

Noch bevor der spannende Meisterschaftskampf gegen den FC Bayern seinen Höhepunkt erreicht, beginnen beim BVB die Planungen für die Zukunft. In diesem Zuge sind die Dortmunder angeblich auf einen Außenstürmer aufmerksam geworden, der noch vor wenigen Monaten beim FC Schalke auf der Wunschliste stand.

Wie der türkische "Transferexperte" Ekrem Konur behauptet, ist der BVB einer der Klubs, die ein Auge auf den ehemaligen belgischen U-Nationalspieler Manuel Benson geworfen haben. Neben den Dortmundern sagt er auch Inter Mailand und Olympique Marseille Interesse am 26-jährige Flügelstürmer nach.

Aktuell steht Benson beim englischen Zweitligisten FC Burnley unter Vertrag. Zu den "Clarets" wechselte der Belgier erst im vergangenen Sommer. Zu diesem Zeitpunkt soll auch der FC Schalke sein Glück versucht haben. Benson entschied sich letztlich aber gegen die Königsblauen und für einen Wechsel in das englische Unterhaus.

Hier hätte es für den Flügelstürmer in seiner Premierensaison zwar durchaus etwas besser, allerdings auch deutlich schlechter laufen können.

Der Neuzugang stand einerseits nur in 13 Spielen in der Startelf, kam auf der anderen Seite aber in insgesamt 31 Spielen zum Einsatz. Dabei schoss er nicht nur zehn Tore, sondern bereitete auch noch drei weitere Treffer vor. Am Ende waren es auch seine Leistungen, die den "Clarets" zum Aufstieg in die Premier League verhalfen.

BVB an zweiten Burnley-Profi interessiert?

Ob und zu welchen Konditionen sich der künftige Premier-League-Klub von Benson trennen würde, ist nicht bekannt. Sein Vertrag in Burnley läuft allerdings noch bis zum Sommer 2026. Entsprechend hat der Klub in sämtlichen Transferfragen alle Trümpfe in der Hand.

Benson ist nicht der einzige Burnley-Profi, der mit dem BVB in Verbindung gebracht wird. Erst vor wenigen Wochen behauptete die "Sun", dass die Dortmunder auch die Entwicklung von Anass Zaroury ganz genau beobachten. Der 22-Jährige ist wie Benson auf dem Flügel zuhause. Er allerdings beackert dort die linke Seite, sein Teamkollege die rechte.