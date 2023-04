Stolpert Salihamidzic über den Nagelsmann-Vertrag?

IMAGO/Revierfoto

Auch der Sportchef des FC Bayern gab zuletzt keine glückliche Figur ab

Beim FC Bayern geht es in diesen Wochen drunter und drüber. Sportlich läuft es hinten und vorne nicht und hinter den Kulissen rumort es gleichzeitig. Ob Vorstand Oliver Kahn seinen Job behalten darf, ist nicht klar. Und auch die Zukunft von Sportchef Hasan Salihamidzic beim deutschen Rekordmeister ist alles andere als sicher.

Nachdem am Montag zunächst der "kicker" von internen Zweifeln beim FC Bayern an der Arbeit von Sportchef Hasan Salihamidzic berichtete, legte die "AZ" am Dienstag nach. Auch dort heißt es, dass der Ex-Profi seinen Job womöglich schon bald verlieren könnte.

So soll demnach auf der Aufsichtsratssitzung am 22. Mai nicht nur über die unmittelbare Zukunft von Kahn, sondern auch über die von Salihamidzic gesprochen werden. Zur Last gelegt wird dem Bosnier laut "AZ" nicht nur die Kaderzusammenstellung, sondern auch und vor allem der Umgang mit Ex-Trainer Julian Nagelsmann.

Nagelsmann direkt mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet zu haben, sei "äußerst unglücklich" gewesen, heißt es. Dass der Ex-Trainer im Urlaub von seiner Entlassung erfuhr, habe ebenfalls ein schlechtes Bild auf den FC Bayern geworfen. Hieran sei Salihamidzic "maßgeblich beteiligt" gewesen, nennt die "AZ" einige der größten Kritikpunkte an dem jüngsten Auftreten des Sportvorstands.

Kaderzusammenstellung des FC Bayern in der Kritik

Die Kaderzusammenstellung gilt im Fall von Salihamidzic als weiterer zentraler Angriffspunkt. So wurde dem Klub und vor allem dem Sportvorstand rückblickend zur Last gelegt, im Sommer keinen neuen Mittelstürmer verpflichtet zu haben. Kritik, der Stand heute kaum zu widersprechen ist.

Zwar verfügt der Kader über zahlreiche hochtalentierte Offensivspieler, im Strafraum steht mit Eric Maxim Choupo-Moting aber nur ein echter Neuner zur Verfügung. Mit Mathys Tel hat Thomas Tuchel noch eine Ersatzoption, doch weder er noch Nagelsmann sehen den jungen Franzosen offenkundig auf Bundesliga-Niveau, wodurch auch dieser Millionen-Transfer des Sportvorstands in ein äußerst schlechtes Licht gerückt wird.