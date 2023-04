Zwei Transfer-Baustellen: Chelsea-Star bei Bayern gehandelt

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Beim FC Bayern im Gespräch: Mateo Kovacic (r.) vom FC Chelsea

Für den FC Bayern wird die Saison, das ist schon jetzt sicher, mit einigen Enttäuschungen zu Ende gehen. Daher will man in München zeitnah die Kader-Zusammenstellung besprechen. Zwei Transfer-Baustellen sollen bereits ausgemacht worden sein, ein neuer und prominenter Name wird beim Rekordmeister gehandelt.

Der FC Bayern wird seine Transfer-Ziele bereits einige Wochen vor dem Saisonschluss diskutieren, heißt es in einem "Sport Bild"-Bericht. Demnach sind die Gespräche zwischen Sportvorstand Hasan Salihamidzic, dem Technischen Leiter Marco Neppe und dem neuen Cheftrainer Thomas Tuchel für die Woche nach der Partie gegen Hertha BSC (Sonntag, 15:30 Uhr) angesetzt.

Tuchel habe in den ersten Wochen seit der Übernahme von Julian Nagelsmann gleich zwei Positionen ausgemacht, auf denen im Sommer Verstärkung verpflichtet werden müsse. So soll sowohl ein neuer Mittelstürmer als auch ein defensiv denkender Sechser her.

Während in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Gerüchte kursierten, welche neue Nummer Neun der FC Bayern verpflichten könnte, nannte das Sportblatt nun auch ein mögliches Transfer-Ziel für die Position im defensiven Mittelfeld: Mateo Kovacic vom FC Chelsea.

Kehrtwende beim FC Bayern: Spektakuläre Tapalovic-Rückkehr?

Tuchel kennt den Kroaten noch bestens aus seiner Zeit bei den Blues, wo der Kroate noch bis 2024 unter Vertrag steht. Laut "Sport Bild" würde der FC Chelsea den 28-Jährigen im Sommer durchaus ziehen lassen.

Teil der Transfer-Diskussion ist zudem die Frage, auf welchen Positionen der aktuelle Bayern-Kader verschlankt wird. Dem Bericht zufolge gäbe es erste Tendenzen: Mindestens ein Außenstürmer könne den Rekordmeister verlassen, heißt es. Zudem sei fraglich, ob der im Winter verpflichtete Yann Sommer eine Zukunft in München hat, da Tuchel im Falle einer baldigen Genesung wohl auf Manuel Neuer setzen würde.

Der neue Cheftrainer scheut "Sport Bild" zufolge auch nicht davor zurück, einige Entscheidungen von seinem Vorgänger rückgängig zu machen. Der im Frühjahr entlassene Torwarttrainer und Neuer-Vertraute Toni Tapalovic könnte zurückgeholt werden - eine durchaus spektakuläre Kehrtwende, hatte das Aus von Tapalovic in der Rückrunde doch für reichlich Aufsehen gesorgt.

Da dessen Nachfolger Michael Rechner bleiben soll, könnte der FC Bayern fortan zwei Torwarttrainer anstellen, heißt es außerdem.