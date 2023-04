Enthüllt: Oliver Kahn wackelt nicht das erste Mal

IMAGO

Oliver Kahn hat beim FC Bayern aktuell keinen leichten Stand

Ausgeschieden aus dem DFB-Pokal, ausgeschieden aus der Champions League und in der Fußball-Bundesliga von Borussia Dortmund wieder von der Tabellenspitze verdrängt: Die Bilanz des überraschenden Trainerwechsels beim FC Bayern von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel ist eine ernüchternde. Zuletzt wurde in diesem Zusammenhang vor allem das Wirken von Vorstandschef Oliver Kahn lautstark hinterfragt. Angeblich nicht das erste Mal, dass Zweifel am Ex-Keeper bestehen.

Wenn der Aufsichtsrat des FC Bayern am 22. Mai tagt, soll auch die Zukunft von Oliver Kahn auf dem Prüfstand stehen, bestätigt die "Sport Bild" am Mittwoch Informationen von "Sky" und "Bild". Die Zeitschrift enthüllt zudem, dass es nicht das erste Mal ist, dass die Granden der Münchner über Kahns Schicksal entscheiden.

Am 9. Mai 2022 soll Kahns Wirken in München ebenfalls intensiv durchleuchtet worden sein. Im Anschluss an die damalige Sitzung sollen Präsident Herbert Hainer und Ehrenpräsident Uli Hoeneß Kahn demnach zu einem Gespräch gebeten und ihm "sehr deutlich" erklärt haben, dass man ein anderes Auftreten von ihm erwarte.

Angemerkt wurde damals angeblich, dass Kahn kommunikativer werden müsse, den Verein nach außen besser vertreten und mehr Empathie für die Mitarbeiter zeigen müsse, fasst "Sport Bild" zusammen. Wie ernst die Lage war, untermauert die Info, dass man bereits über mögliche Nachfolger diskutiert haben soll. Ex-DFL-Boss Christian Seifert und der ehemalige Leipzig-Chef Oliver Mintzlaff sollen gehandelt worden sein.

FC Bayern steuert auf Rekordumsatz zu

Allerdings soll Kahn positiv auf die Kritik reagiert und sein Vorgehen in den meisten Kritikpunkten angepasst haben. Der Umgang mit den Mitarbeitern soll für Kahn allerdings weiterhin eine Herausforderung sein. Ein Austausch erfolge kaum, die "fehlende Bindung zu ihrem Boss" sollen Angestellte des Klubs auch in den vergangenen Monaten immer wieder bemängelt haben. Kahn umgebe sich lieber "mit seinen eigenen Leuten".

Kahns Mitarbeiterführung soll neben möglichen Versäumnissen im sportlichen Bereich am 22. Mai einer der Punkte sein, die der Aufsichtsrat diskutieren will. Allerdings soll Kahn auch sehr gute Argumente auf seiner Seite haben: Mit 835 Millionen Euro nimmt man Kurs auf einen neuen Umsatz-Rekord. Ob dieser Punkt ausreicht, damit der Ex-Nationalspieler seinen Vertrag bis Ende 2024 erfüllen darf, wird sich zeigen müssen.

Dem Bericht zufolge ist ein Comeback von Hoeneß als Macher des FC Bayern, das in den Medien zuletzt diskutiert wurde, übrigens unwahrscheinlich. Dass Hoeneß' kongenialer Partner Karl-Heinz Rummenigge, dessen Nachfolge Kahn im Sommer 2021 antrat, noch einmal interimsmäßig das Ruder an sich reißt, soll hingegen nicht völlig ausgeschlossen sein.