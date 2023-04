BVB-Star schiebt Meister-Aussicht beiseite

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Youssoufa Moukoko träumt von seiner ersten Deutschen Meisterschaft

Mit gerade einmal 18 Jahren winkt Youssoufa Moukoko seine erste Deutsche Meisterschaft mit Borussia Dortmund. Der BVB-Stürmer hat mit seinen sieben Saisontoren einen vorzeigbaren Anteil an der bisherigen Tabellenführung, wurde unter anderem mit seinem Treffer im Hinspiel gegen den FC Schalke 04 zum Derbyhelden. Noch drückt der Youngster aber ein wenig auf die Euphoriebremse.

"Ich bin ehrlich: Ich höre jeden Tag: 'Wer wird Deutscher Meister? Nur der BVB!' Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur an den Meistertitel denke. Aber so weit dürfen wir noch nicht denken. Wir müssen unsere Sachen erledigen und unsere fünf Spiele gewinnen - dann sind wir Deutscher Meister", betonte Moukoko im "Sky"-Interview, einen Schritt nach dem anderen machen zu wollen.

Die gesamte Mannschaft wisse natürlich, dass der erste Bundesliga-Titel seit elf Jahren in greifbarer Nähe sei. Doch stehe schon am Freitagabend beim VfL Bochum (ab 20:30 Uhr) eine hohe Hürde bevor, wie der deutsche Nationalspieler ausführte: "Wenn wir so spielen wie gegen Frankfurt, gewinnen wir da. Auch, wenn es schwierig wird. Bochum ist eine sehr gute Mannschaft. Am Ende wollen wir unser Spiel durchziehen und die drei Punkte nach Hause mitnehmen."

BVB "einer der größten Klubs in Europa"

Beim letzten 4:0-Heimsieg gegen Eintracht Frankfurt profitierte der BVB neben der eigenen Leistung auch von einer ohrenbetäubenden Unterstützung der eigenen Anhänger im heimischen Signal Iduna Park.

Moukoko, der eine Viertelstunde vor Spielende eingewechselt wurde, habe diesen Support wie all seine Teamkollegen genossen: "Natürlich spielen die Fans eine Rolle. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass wir fünf schwere Spiele haben. Am Ende müssen wir auf uns gucken und nicht auf die anderen. Wenn wir unsere Sachen erledigen, bin ich guter Dinge, dass wir am Ende etwas hochhalten können."

Der Stürmer hatte zu Jahresbeginn seinen Vertrag beim BVB vorzeitig bis 2026 verlängert und bezeichnete Borussia Dortmund unabhängig von der Meisterschaft als "einen der größten Klubs in Europa".