Matthäus lässt erneut kein gutes Haar an Bayern-Boss Kahn

IMAGO/Laci Perenyi

Lothar Matthäus teilt erneut gegen den FC Bayern aus

Stand jetzt sieht es so aus, als könnte die Saison 2022/2023 für den FC Bayern ohne einen einzigen großen Titel enden. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zählt deshalb zum wiederholten Male die Führungsetage in München an.

Zahlreiche Ex-Profis des FC Bayern haben in den vergangenen Wochen kräftig gegen ihren früheren Arbeitgeber ausgeteilt. Von Stefan Effenberg über Mario Basler bis hin zu Dietmar Hamann setzte es aus allen Richtungen scharfe Kritik an den Leistungen der Mannschaft.

Auch DFB-Legende Lothar Matthäus wird momentan nicht müde, die Fehler an der Säbener Straße aufzuzählen. Im Interview mit der "Sport Bild" hat der 62-Jährige jetzt noch einmal ordentlich Dampf abgelassen und vor allem Vorstandschef Oliver Kahn ins Visier genommen.

"Es könnte jederzeit etwas passieren, an das man vor drei bis vier Monaten noch nicht gedacht hat. Oliver Kahn hat den Laden auf jeden Fall nicht im Griff", monierte Matthäus: "Er hat andere Interessen, eine Familie, gerne den Kopf frei, er spielt gern Golf. Auf einmal muss er für ein Unternehmen in der Krise die Verantwortung tragen: eine neue Welt für ihn. Vielleicht hat er das unterschätzt."

Seinem einstigen Teamkollegen fehle auch das Gespür für die Fans. "Die Leute in München leben und lieben den FC Bayern, sie leiden aktuell mit dem Klub. Ich merke das beim Mittagessen, bei Gesprächen auf der Straße. Aber Oliver geht nicht dort hin, vielleicht fehlt ihm dadurch auch das Gespür, wie die Fans ticken, was sie bewegt", gab Matthäus zu bedenken.

Der deutsche Rekordnationalspieler hatte sich unlängst öffentlich mit Kahn angelegt und unter anderem beklagt, dass das vielzitierte "Mia san mia" abhandengekommen sei.

FC Bayern: Matthäus kritisiert Transfers von Salihamidzic

Matthäus kritisierte im selben Atemzug auch Bayern-Präsident Herbert Hainer und Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

"Von Herbert Hainer hätte ich mir mehr klare Führung erwartet. Die Transfers von Salihamidzic sind im Nachhinein doch nicht so gut, wie man gedacht hatte", betonte der Weltmeister von 1990.

Auch die Art und Weise der Trennung von Trainer Julian Nagelsmann sei ein Fehler gewesen: "Nagelsmann war kurz vor dem Trainerwechsel noch von Verantwortlichen des FC Bayern der Rücken gestärkt worden. Deshalb hat man seit der Entlassung ein Glaubwürdigkeits-Defizit in der Öffentlichkeit."

Der FC Bayern ist nach dem Wechsel von Nagelsmann zu Thomas Tuchel im DFB-Pokal und in der Champions League ausgeschieden. In der Bundesliga liegen die Münchner nach dem jüngsten 1:3 in Mainz nur noch auf Platz zwei hinter dem BVB.