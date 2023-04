Titel-K.o. für Real Madrid? Ancelotti sagt Sorry

Joan Monfort, dpa

Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti entschuldigte sich bei den Fans

Real Madrid patzt in der spanischen Fußball-Liga in der entscheidenden Phase des Titelkampfs. Von Trainer Carlo Ancelotti gibt es Kritik an der Mannschaft um Toni Kroos - und eine Ansage an die Fans.

Nach der möglicherweise vorentscheidenden Niederlage von Real Madrid im Kampf um die spanische Meisterschaft hat Trainer Carlo Ancelotti seiner Mannschaft mangelhaftes Abwehrverhalten vorgeworfen.

"Wir haben eine außergewöhnliche Qualität, aber die muss durch eine gute Defensivarbeit unterstützt werden, die wir heute nicht hatten", sagte der 63-Jährige nach dem 2:4 (1:2) beim FC Girona. "Wenn die Spieler das nicht begreifen, werde ich es jeden Tag wiederholen."

Die Niederlage beim Aufsteiger bedeutete für die Mannschaft um Ex-Weltmeister Toni Kroos einen herben Rückschlag im Kampf um den Meistertitel.

Nach möglichem Titel-K.o.: Real-Trainer Ancelotti beklagt Nervosität

Gewinnt Rivale FC Barcelona sein Spiel bei Rayo Vallecano, hätten die Katalanen an der Tabellenspitze sieben Partien vor Saisonende bereits 14 Zähler Vorsprung.

"Die Mannschaft war von Anfang an nervös und hat dann die Kontrolle verloren", kritisierte Ancelotti. Gironas Valentin Castellanos erzielte alle vier Treffer gegen den Champions-League-Sieger.

Die Fans der Königlichen bat der italienische Trainer anschließend um Entschuldigung. "Die Fans sind verletzt und wir entschuldigen uns dafür", sagte Ancelotti, der sich nun auf die zwei größten Titelchancen konzentrieren will. "Wir sind auch verletzt, aber wir wissen, dass wir für das Pokalfinale und das Halbfinale der Champions League bereit sein werden."

Im Endspiel um den spanischen Pokal ist am 6. Mai CA Osasuna der Gegner, in der Königsklasse spielt der Titelverteidiger am 9. und 17. Mai gegen Manchester City um den Finaleinzug.