Nächstes Urgestein des 1. FC Köln vor dem Aus

IMAGO/nordphoto GmBH / Meuter

Timo Horn (M.) wird den 1. FC Köln wohl verlassen

Neben dem Karriere-Ende von Jonas Hector müssen die Fans des 1. FC Köln wohl noch den Abgang eines weiteren Urgesteins im kommenden Sommer verkraften.

Wie "Sport Bild" berichtet, ist mittlerweile klar, dass Timo Horn seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängert und den Domstädtern nach 21 Jahren im Verein den Rücken kehrt.

Demnach habe es zwischen dem 1. FC Köln und Horn zwar zuletzt Gespräche über eine Ausdehnung der Zusammenarbeit gegeben. Der 29-Jährige habe sich aber letztlich entschieden, eine neue Herausforderung zu suchen, heißt es - vor allem, weil er in Köln nur noch die Nummer zwei ist, seitdem er seinen Stammplatz Anfang 2022 an Marvin Schwäbe verlor.

Angst um seine Zukunft im Profi-Geschäft muss sich Horn, der beim 1. FC Köln mit kolportierten drei Millionen Euro pro Jahr zu den Top-Verdienern zählt, dem Bericht zufolge nicht machen: Zahlreiche Klubs sollen die Fühler nach dem Routinier ausgestreckt haben, unter anderem aus Deutschland und Italien.

Die heißeste Spur führt aber angeblich in die Niederlande: Dort könnte der gebürtige Kölner in den kommenden Jahren noch einmal auf ordentlichem sportlichen Niveau zwischen den Pfosten stehen und gleichzeitig in der Nähe seiner Heimat bleiben.

Mit neun Jahren zum 1. FC Köln

Horn war 2002 im Alter von neun Jahren von seinem Heimatverein SC Rondorf zum 1. FC Köln gewechselt. Dort durchlief er die Jugendmannschaften, lief auch für alle Junioren-Nationalmannschaften von der U15 bis zur U21 auf.

2011 stieg er ins Kölner Profi-Team, ein Jahr später zur Nummer eins auf. Mehrfach klopfte Horn dank starker Leistungen ans Tor zur A-Nationalmannschaft. Zu einer Nominierung kam es auch wegen der starken Torhüter-Konkurrenz in Deutschland aber nie.

Insgesamt stehen 329 Pflichtspiele für den 1. FC Köln in Horns Statistik. 91 Mal spielte er dabei zu Null.