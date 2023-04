Offiziell: Nächstes Urgestein verlässt den 1. FC Köln

IMAGO/nordphoto GmBH / Meuter

Timo Horn (M.) wird den 1. FC Köln verlassen

Neben dem Karriere-Ende von Jonas Hector müssen die Fans des 1. FC Köln den Abgang eines weiteren Urgesteins im kommenden Sommer verkraften.

Wie der Verein am Donnerstag bestätigt, endet die Ära von Timo Horn nach 21 Jahren. "Timo hat sich im Laufe der Zeit von einem jungen talentierten Torhüter zu einem gestandenen Bundesliga-Spieler entwickelt, der auf dem Platz und in der Kabine, aber auch von der Bank oder Tribüne aus, immer wichtig für das FC-Team war. Dafür gebührt ihm ganz großer Dank.", sagte Geschäftsführer Christian Keller.

Horn erklärte: "Den FC zu verlassen, das kann sich jeder vorstellen, fällt mir unheimlich schwer. Seit ich denken kann, bin ich Fan dieses Clubs, seit ich Fußball spiele, bin ich beim FC, und seit meinem Profi-Debüt 2012 stand ich hier eigentlich immer im Tor."

Timo Horn verlässt den FC zum Saisonende.



Nie in der Geschichte des #effzeh gab es einen Spieler, der so lange für den FC gespielt hat wie Timo Horn. Seit 21 Jahren trägt der kölsche Jung das Trikot unseres Vereins, elf Spielzeiten als Profi. Danke für alles, Timo! ❤️🤍 pic.twitter.com/uk2L8ECCx1 — 1. FC Köln (@fckoeln) 27. April 2023

Anfang 2022 verlor der 29-Jährige dann aber seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe.

"Trotzdem habe ich mich immer reingehauen, die Situation so angenommen und mit dem FC das zweite Mal in meiner Karriere Europa erreicht. Teil dieser Mannschaft gewesen zu sein und das zu schaffen, hat mich unheimlich stolz gemacht", so Horn.

1. FC Köln: Zieht es Timo Horn ins Ausland?

Sein Anspruch sei es "Woche für Woche zwischen den Pfosten zu stehen und als Torwart der Rückhalt für eine Mannschaft zu sein. Deshalb habe ich mich für eine neue Herausforderung ab Sommer entschieden."

Angst um seine Zukunft im Profi-Geschäft muss sich Horn, der beim 1. FC Köln mit kolportierten drei Millionen Euro pro Jahr zu den Top-Verdienern zählt, "Sport Bild" zufolge nicht machen: Zahlreiche Klubs sollen die Fühler nach dem Routinier ausgestreckt haben, unter anderem aus Deutschland und Italien.

Die heißeste Spur führt aber angeblich in die Niederlande: Dort könnte der gebürtige Kölner in den kommenden Jahren noch einmal auf ordentlichem sportlichen Niveau zwischen den Pfosten stehen und gleichzeitig in der Nähe seiner Heimat bleiben.

Horn war 2002 im Alter von neun Jahren vom SC Rondorf zum 1. FC Köln gewechselt. Insgesamt stehen 329 Pflichtspiele für die Kölner Profis in seiner Statistik. 91 Mal spielte er dabei zu Null.