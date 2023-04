Eintracht-Oldie erklärt den Frankfurter Absturz

IMAGO/Laci Perenyi

Makoto Hasebe (r.) ist Kapitän bei Eintracht Frankfurt

Seit acht Bundesliga-Partien wartet Eintracht Frankfurt mittlerweile auf einen Sieg und ist so auf Platz neun der Tabelle abgestürzt. Statt der erneuten Qualifikation für die Champions League droht den Hessen damit ein Jahr gänzlich ohne Europapokal. Kapitän und Routinier Makoto Hasebe hat nun über die vermeintlichen Ursachen für den Absturz in der Rückrunde gesprochen.

Der 39-Jährige, der noch einmal einen neuen Vertrag bis Sommer 2024 bei der Eintracht unterschrieben hat, erklärte in der "Sport Bild", dass es für die sportliche Talfahrt seiner Mannschaft mehrere Gründe gibt.

"Da kommt vieles zusammen. Mal ist es fehlende Konzentration, auch die Gegner haben sich besser auf uns eingestellt", so der Verteidiger, der mit zehn Einsätzen in zwölf Rückrunden-Spielen erneut unverzichtbar für Cheftrainer Oliver Glasner ist.

"Es klingt verrückt: Ich finde, dass wir fußballerisch in der Rückrunde einige bessere Spiele hatten als in weiten Teilen der Hinrunde. Es kommt aktuell nur kein passendes Ergebnis dabei raus. Ich bin seit über 20 Jahren Profi, und trotzdem habe ich manchmal keine Ahnung, warum Fußball so ist, wie er ist. Man kann nicht alles rational erklären", führte Hasebe gegenüber dem Sportmagazin weiter aus.

Hasebe will noch einmal ein Tor im Eintracht-Trikot erzielen

Trotz der anhaltenden Schwächephase seit der Rückrunde verwies der Japaner auch auf die positiven Erscheinungen der laufenden Saison. Darunter fällt für den SGE-Spielführer vor allem Senkrechtstarter und Top-Torjäger Randal Kolo Muani.

Der Vizeweltmeister ist für Hasebe der talentierteste Kollege, den er in seiner über 20-jährigen Fußballer-Karriere bisher an seiner Seite hatte: "Auch wenn ich Mitspieler wie Edin Dzeko, Mario Mandzukic, Ante Rebic, Luka Jovic oder Haller erlebt habe. Randal hat ein unglaublich großes Potenzial. Ich hoffe, dass er länger hier bleibt."

Für seine voraussichtlich letzte Bundesliga-Saison 2023/2024, in der Hasebe zum fünften Feldspieler der Geschichte mit über 40 Jahren aufsteigen könnte, hat der Altmeister noch einen ganz speziellen Wunsch formuliert: "Ich möchte unbedingt noch einmal ein Tor schießen für Eintracht, egal wie. Meine einzigen zwei Treffer hier sind über sechs Jahre her."