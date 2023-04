Ladehemmung und Ego-Vorwürfe! Was ist mit Lewandowski los?

IMAGO/Gongora

Robert Lewandowski bliebt zuletzt häufiger blass

Für Robert Lewandowski läuft es nach seinem Abschied vom FC Bayern nicht mehr rund. Zwar steht er mit dem FC Barcelona dicht vor dem ersten LaLiga-Titel seit vier Jahren. Doch aus persönlicher Sicht blickt der zweimalige Weltfußballer auf ein bisher schwaches Frühjahr in Katalonien zurück. Woran liegt das?

Robert Lewandowski lieferte im letzten Sommer genau das, was sich die Barca-Bosse nach dem 45-Millionen-Euro-Transfer von ihm erhofft hatten: Tore am Fließband, und das ohne jede Anlaufschwierigkeiten.

Nach acht Jahren beim FC Bayern, in denen er nach Gerd Müller zum zweitbesten Torjäger der Klubgeschichte aufstieg, knüpfte der Mittelstürmer bei den Katalanen zunächst an seine überragende Form der Vorjahre an.

Schon am zweiten Spieltag schnürte er seinen ersten Doppelpack, insgesamt traf Lewandowski 13 Mal in den ersten zwölf Partien in der spanischen Meisterschaft. Alles also wie immer beim FIFA-Weltfußballer der Jahre 2020 und 2021, so schien es.

Leistungseinbruch nach der WM in Katar

Im Spätherbst 2022 folgte dann aber ein unerklärlicher Leistungseinbruch beim 34-Jährigen. Seit der Fußball-WM in Katar läuft es gelinde gesagt schleppend für Lewandowski.

In 14 LaLiga-Einsätzen seit November traf er nur noch vier weitere Mal für die Blaugrana. Gemessen an den Ansprüchen eines siebenmaligen Bundesliga-Torschützenkönigs bedeutet das eine schier katastrophale Torquote.

Der bisherige Tiefpunkt wurde am letzten Sonntag erreicht. Zwar gewann Barca durch das Goldene Tor von Ferran Torres gegen Verfolger Atlético Madrid im heimischen Camp Nou mit 1:0 und beseitigte neun Spieltage vor Schluss auch die wohl letzten Zweifel am 27. Meistertitel.

Gesprächsthema unter den knapp 81.000 Zuschauern war aber trotzdem vor allem eine eklatant vergebene Torchance Lewandowskis, der zuvor eine hundertprozentige Möglichkeit zum vorentscheidenden 2:0 gegen Atleti vergeigt hatte. Dabei fiel er vor allem mit übertriebenem Egoismus negativ auf, verweigerte seinem Teamkollegen Raphinha einen Schuss auf das verwaiste Gäste-Tor.

Spätestens seit diesem Fehlschuss vom letzten Wochenende hat sich der Blick auf Lewandowski in der spanischen Berichterstattung verändert. Ihm wurde ein "seltsames Spiel" mit "einem großen Patzer" ("Sport"), ein "unverzeihlicher" Fehlschuss ("Marca") und "nichts anderes als Verzweiflung" ("as") vorgeworfen.

Was ist passiert seit der Weltmeisterschaft, die für Lewandowski mit dem Achtelfinal-Aus Polens gegen Frankreich (1:3) ebenfalls ernüchternd ausfiel?

In sechs der letzten sieben LaLiga-Spiele ohne Torerfolg geblieben zu sein, nagt sichtbar am Auftreten des Superstars. Lewandowskis Laufwege wirken längst nicht mehr so selbstverständlich wie noch im Herbst des Vorjahres, seine Körpersprache kam bisweilen hilf- oder ratlos herüber.

Der stotternden Tormaschine fehlt derzeit das Gespür für die richtigen Räume, Lewandowski wirkte zeitweise sogar seltsam fremd im dominanten Aufbauspiel seiner Teamkollegen.

Besonders deutlich wurde das ausgerechnet im letzten Clásico gegen Real Madrid, als er bei der 0:4-Klatsche im Pokal völlig chancenlos blieb. Spätestens nach diesem Spiel nahm die Kritik am Routinier deutlich zu. So sehr, dass sich jüngst sogar schon Cheftrainer Xavi genötigt sah, seinen Stammspieler öffentlich zu verteidigen.

"Es ist immer eine Frage des Erfolgs, so wie er ihn über einen Großteil der Saison hatte. Jetzt ist er nicht da, aber die Tore werden wieder kommen. Lewandowski ist mit 17 Toren der beste Torschütze der Liga", betonte die Vereinsikone. Wohlwissend, dass im ungeduldigen Umfeld des katalanischen Renommierklubs längst die Gerüchteküche angefeuert wurde.

Brasilien-Juwel als Lewandowski-Nachfolger gehandelt

Nach nur zwei Torbeteiligungen in zehn Pflichtspielen - übrigens die schlechteste Lewy-Ausbeute seit sieben Jahren - werden in spanischsprachigen Medien längst neue Alternativen durchgespielt.

So könnte Lewandowski nach nur einer Saison bei Barca wieder verkauft, sein bis 2026 laufender Vertrag somit vergessen gemacht werden. An neuen Hoffnungsträgern und alten Bekannten mangelt es freilich nicht.

Der Traum von einer Rückholaktion von Rekordtorjäger und Klub-Legende Lionel Messi bekam zuletzt neue Nahrung. Der Weltmeister steht ab dem Sommer noch immer ohne neuen Vertrag bei Paris Saint-Germain da, mögliche Comeback-Pläne werden in der katalonischen Metropole längst durchexerziert. Schon alleine aus finanziellen Gründen wäre dann für Topverdiener Lewandowski wohl kein Platz mehr.

Das spanische Portal "El Nacional" brachte mit Brasilien-Juwel Vitor Roque schon mehrfach einen vermeintlichen Wunschkandidaten für eine Lewandowski-Nachfolge ins Gespräch. Das 18-jährige Top-Talent spielt derzeit noch in der Heimat bei Athletico Paranaense, debütierte im vergangenen Monat für die Selecao.

Auch Juventus-Knipser Dusan Vlahovic, Benfica-Torjäger Goncalo Ramos und Vizeweltmeister Randal Kolo Muani von Bundesligist Eintracht Frankfurt tauchen auf angeblichen Wunschlisten der Barca-Bosse immer wieder auf.

Gipfelt die Formkrise von RL9 nicht in einem Weiterverkauf nach nur einem Jahr bei Barca, soll zumindest ein weiterer Backup und Konkurrent ins Team geholt werden. Kolportiert wurden dabei unter anderem die Namen Pierre-Emerick Aubameyang (FC Chelsea), Roberto Firmino (FC Liverpool) und Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach).

Erste Spekulationen um Rückholaktion des FC Bayern

Noch sollen die Verantwortlichen um Präsident Joan Laporta und Coach Xavi hinter ihrem Mittelstürmer stehen, der insgesamt in 38 Pflichtspielen für den Klub die insgesamt noch starke Bilanz von 27 Toren zu Buche stehen hat. Sollte die derzeitige Durststrecke noch weiter anhalten, wäre der Startransfer des letzten Sommers aber nicht mehr unantastbar bei der Blaugrana.

Erste Quellen bringen sogar eine mögliche Rückkehr zum FC Bayern noch in diesem Sommer ins Spiel. Schließlich würde eine Rückholaktion des deutschen Rekordmeisters auf den ersten Blick für alle drei Parteien durchaus Sinn ergeben.

Bei den Münchnern ist Lewandowski mit 344 Toren in 375 Pflichtspielen eine absolute Vereinslegende, wird besonders seit der Rückrunde schmerzlich vermisst.

Nach derzeitigen Informationsstand sind Gedankenspiele um ein Comeback des Polen für den FC Bayern aber nichts weiter als wilde Spekulationen - noch.

Mats-Yannick Roth