Überraschender Hoeneß-Besuch beim Bayern-Training

Christian Kolbert

Uli Hoeneß (l.) beim Training des FC Bayern

Beim FC Bayern hängt vor dem Saisonendspurt der Haussegen schief. In der Bundesliga darf sich der Rekordmeister wohl keinen Ausrutscher mehr erlauben, andernfalls droht der BVB zu enteilen. Damit blieben die Münchner ohne einen Titel in dieser Saison. In der aktuellen Krise ist Ehrenpräsident Uli Hoeneß wieder präsenter an der Säbener Straße - am Mittwoch wohnte er gar dem Training bei.

Unmittelbar vor der Einheit unterhielt sich der 71-Jährige auf dem Vereinsgelände mit Coach Thomas Tuchel. Rund eine Viertelstunde standen der frühere Klubboss, dessen Meinung an der Isar immer noch von enormer Bedeutung ist, und der Nachfolger von Julian Nagelsmann auf dem Rasen.

Als gegen 11:00 Uhr schließlich das Training begann, war Hoeneß schon wieder verschwunden. Worüber zuvor gesprochen wurde, ist nicht überliefert.

Nicht nur die Profis stehen bei der bevorstehenden Pflichtaufgabe am Sonntag gegen Schlusslicht Hertha BSC unter besonderer Beobachtung. In der aktuellen Misere ist die Führungsriege besonders in den Fokus gerückt.

Vor allem Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Vorstandschef Oliver Kahn sind nach dem Viertelfinal-Aus im DFB-Pokal und der Champions League sowie dem Verlust der Tabellenführung in der Liga ins Kreuzfeuer geraten.

Führung des FC Bayern zunehmend in der Kritik

Als Vorstandschef steht Kahn in erster Linie in der Verantwortung. Mögliche Nachfolger werden trotz einer noch nicht getroffenen Entscheidung bereits medial diskutiert. Der als Kandidat gehandelte ehemalige DFL-Chef Christian Seifert steht laut "Sport1" allerdings nicht zur Verfügung.

Mit Spannung wird die turnusmäßige Aufsichtsratssitzung des FC Bayern am 22. Mai erwartet. Salihamidzic soll zugutekommen, dass Hoeneß seit Jahren als einer seiner Fürsprecher gilt. Doch auch der Bosnier steht aufgrund seiner im Nachhinein verfehlten Personalpolitik im Licht der öffentlichen Kritik.