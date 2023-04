FC Schalke 04 droht "ein Horror-Sommer"

IMAGO/RHR-FOTO

Die Führungsetage des FC Schalke 04 steht wohl vor großen Herausforderungen

Auf einen starken Start ins Jahr 2023 folgte ein bislang eher ernüchternder April und die Einsicht, dass der FC Schalke auch nach 29 absolvierten Spieltagen der deutschen Fußball-Bundesliga weiterhin knöcheltief im Abstiegssumpf steckt. Ein knackiges Restprogramm dämpft die königsblauen Hoffnungen auf den Liga-Verbleib zusätzlich - S04 droht ein Worst-Case-Szenario, das es in sich hat.

Am kommenden Bundesliga-Spieltag empfängt der FC Schalke 04 den Mitaufsteiger Werder Bremen, es folgen Auswärtspartien beim formstarken 1. FSV Mainz 05, dem FC Bayern, ein Heimspiel gegen Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt und zu guter Letzt ein Gastspiel bei RB Leipzig. Dass man 2023/24 wieder in der 2. Bundesliga antreten muss, ist eine Realität, die man bei S04 zumindest nicht ausklammern kann.

Wie sehr die Folgen eines Abstiegs das Vorhaben der Knappen, sich wieder im deutschen Fußball-Oberhaus zu etablieren, torpedieren würde, deckt die "Sport Bild" auf.

Demnach würde der Etat der Schalker bei einem Abstieg von 36 Millionen Euro auf rund 19 Millionen Euro beinahe halbiert werden. Bei einem Liga-Verbleib wiederum würde man wohl mit 40 Millionen Euro planen können.

Sollte es zum Absturz ins Unterhaus kommen, müsste Schalke, so "Sport Bild" "fast alle Leihspieler" ziehen lassen. Besonders bitter: Auch Leistungsträger wie Moritz Jenz oder Tom Krauß würden dann wohl gehen. Die vereinbarte Kaufpflicht greift nur im Falle des Klassenerhalts, so der Bericht. Die Hände dürfte sich in diesem Fall Borussia Mönchengladbach reiben. Die Fohlen sollen ein Auge auf Kraus geworfen haben, sollte der Mittelfeldspieler zur Verfügung stehen.

Immerhin soll bereits klar sein, wer das wankende Schiff Schalke bei einem Abstieg auf Kurs halten soll. Trainer Thomas Reis und Sportvorstand Peter Knäbel sitzen auf jeden Fall weiterhin fest im Boot.

FC Schalke 04 droht "Horror-Sommer"

"Ja, wir werden gemeinsam mit Peter Knäbel und seinem Team in die nächste Saison gehen, unabhängig davon, ob wir die Klasse halten oder nicht", bestätigte S04-Aufsichtsratschef Axel Helfer der Sportzeitung. "Ein Abstieg wäre ein Rückschlag, der uns um ein bis zwei Jahre zurückwerfen würde – nicht mehr und nicht weniger."

Zudem habe man sich bereits darauf geeinigt, den Kaderwert ab dem Sommer stärker ins Schaufenster zu stellen. Soll heißen: weniger Leihspieler, mehr Talente aus der Knappenschmiede und mehr Einsatzzeit für junge Spieler. Im Falle des verpassten Liga-Verbleibs droht Knäbel derweil "ein Horror-Sommer. Der Kader würde wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen", urteilt "Sport Bild".

Neben den Leihspielern ist dem Bericht zufolge ein Abschied der unzufriedenen Thomas Ouwejan und Rodrigo Zalazar sehr wahrscheinlich. Auch Abwehrspieler Maya Yoshida wird gehen und Marius Bülter, dessen Vertrag sich aufgrund einer Klausel bis 2025 verlängert haben soll, soll noch nicht entschieden haben, ob er den Gang in Liga zwei antreten will.