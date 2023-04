Sommer-Aus beim FC Bayern? Insider gibt Prognose ab

IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Yann Sommer steht beim FC Bayern in der Kritik

Kommt es schon im kommenden Sommer wieder zur Trennung zwischen dem FC Bayern und dem umstrittenen Torhüter Yann Sommer? Ein vereinsnaher Insider gibt seine Einschätzung zu den aktuell kursierenden Gerüchten ab.

Ein Abgang von Yann Sommer nach der laufenden Saison kommt für den FC Bayern nur in Frage, wenn Kapitän Manuel Neuer bis dahin wieder zu 100 Prozent fit ist. Das zumindest glaubt Uli Köhler, langjähriger Bayern-Reporter beim Pay-TV-Sender "Sky". "Sommer wird sonst auf keinen Fall verkauft", sagte der Journalist.

Eine Degradierung Sommers noch im Endspurt der laufenden Spielzeit, über die zuletzt mehrere Medien spekulierten, hält Köhler für ausgeschlossen. "Er ist die beste Option, die sie aktuell im Kader haben und die Verantwortlichen wissen das auch."

Ulreich sei zwar "ein ordentlicher Schlussmann, aber wenn es wirklich drauf ankam, hat er auch öfter gepatzt", erklärte der Reporter.

Köhler verwies zudem darauf, dass Sommer im Falle eines sofortigen Torwart-Wechsels "verbrannt" sei und auch sein Marktwert in den Keller stürzen würde. Zudem würde eine solche Maßnahme dem erfahrenen Berichterstatter zufolge den Eindruck erwecken, Trainer Thomas Tuchel sei angesichts der schwierigen sportlichen Situation beim deutschen Rekordmeister bereits "verzweifelt".

FC Bayern: Kritik an Yann Sommer "teilweise unfair"

So schwach, wie er zuletzt von zahlreichen Experten geredet wurde, sieht Köhler Sommer ohnehin nicht. "Er ist ein guter Torhüter und für mich war die Kritik an ihm in den letzten Wochen teilweise auch unfair. Er zeigt aktuell keine guten Leistungen, aber ich bin sicher, dass er besser ist, als es derzeit den Anschein hat", so das 72 Jahre alte TV-Urgestein.

Der FC Bayern hatte Sommer im Januar für acht Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach losgeeist. Nach soliden Leistungen zu Beginn seines Engagements in München unterliefen dem 34 Jahre alten Schweizer zuletzt immer wieder Wackler und auch mehrere klare Torwart-Fehler.