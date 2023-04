Kandidat in Frankfurt? Entscheidung bei BVB-Coach gefallen

IMAGO/Patrick Ahlborn

BVB-Coach Mike Tullberg wechselt nicht zu Eintracht Frankfurt

Mike Tullberg hat sich als Trainer der U19 von Borussia Dortmund längst einen Namen gemacht und sogar das Interesse von Eintracht Frankfurt auf sich gezogen. Nun ist die Zukunftsentscheidung beim dänischen Coach gefallen.

Seit 2019 ist Mike Tullberg bei Borussia Dortmund als Trainer angestellt. Zunächst war er eine Saison lang für die zweite Mannschaft verantwortlich. Seit rund drei Jahren betreut er inzwischen die U19 des BVB - mit großem Erfolg.

2022 gewann er mit den Dortmunder A-Junioren die deutsche Meisterschaft. In dieser Saison scheiterte die Titelverteidigung allein an der herausragenden Leistung des FSV Mainz 05, der sich in einem packenden Finale (4:2 n. V.) gegen den BVB am vergangenen Wochenende die Krone aufsetzte.

Zweimal in Folge führte Tullberg den BVB zudem ins Viertelfinale der Youth League, der Champions League der A-Jugendlichen.

Leistungen, die Begehrlichkeiten bei anderen Klubs weckten. Den "Ruhr Nachrichten" zufolge soll Eintracht Frankfurt zuletzt tatsächlich über eine Verpflichtung Tullbergs nachgedacht haben - für den Fall, dass Chefcoach Oliver Glasner den Klub im Sommer verlässt.

Mike Tullberg bekennt sich zum BVB

Ein Wechsel von Tullberg zu Eintracht Frankfurt oder einem anderen Klub ist allerdings offenbar vom Tisch. Dem Blatt zufolge bekannte sich der 37-Jährige am Dienstag auf seinem privaten Instagram-Account zur Borussia. "Ich freue mich auf mein fünftes Jahr beim BVB 23/24", schrieb Tullberg demnach.

Laut dem Bericht fühle sich der Erfolgstrainer beim BVB wertgeschätzt. Als Indiz nennen die "RN" ein ausführliches Gespräch mit Cheftrainer Edin Terzic rund um das verlorene Meisterschaftsfinale.

Tullbergs Vertrag beim BVB ist noch langfristig bis 2026 gültig. Avancen anderer Klubs hatte er bereits vor rund einem Jahr abgeschmettert.

Der BVB hatte sich in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrfach als wahre Trainer-Schmiede entpuppt, waren doch gleich mehrere Übungsleiter der U19- und der U23-Mannschaft später in der Bundesliga gelandet.