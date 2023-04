Matthäus sicher: Schalke ist nicht mehr zu retten

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Silas Schuelle

Dem FC Schalke 04 droht der zweite Abstieg binnen kürzester Zeit

Im Kampf um den Klassenerhalt erlitt der FC Schalke 04 am vergangenen Wochenende einen heftigen Rückschlag, zu schwach war der Auftritt der Knappen beim 0:4 in Freiburg. Lothar Matthäus, die lebende Legende des FC Bayern, sieht für die Königsblauen schwarz.

Obwohl das rettende Ufer weiterhin in Sichtweite ist, ist die Aufbruchstimmung beim FC Schalke nach der deftigen Pleite am Sonntag verflogen. Am Samstag zählt gegen Mitaufsteiger Werder Bremen nur ein Sieg, andernfalls wäre der neuerliche Abstieg wohl kaum noch abzuwenden.

Nach Meinung von Lothar Matthäus ist es für S04 bereits zu spät. Das Team von Trainer Thomas Reis werde "aufgrund des schweren Restprogramms" runtergehen, prophezeite der 62-Jährige in der "Sport Bild".

In den verbleibenden vier Partien nach Bremen warten noch der formstarke FSV Mainz 05 (A), der FC Bayern München (A), Eintracht Frankfurt (H) und RB Leipzig (A) auf die Gelsenkirchener - ein knüppelharter Endspurt.

Matthäus zollte der Schalker Aufholjagd in der Rückserie dennoch Respekt: "Es ist erstaunlich, was Trainer Reis, die Mannschaft und die Fans im Zusammenspiel noch geleistet haben. Dafür ein Riesenkompliment!"

Matthäus: Diese Klubs landen neben dem FC Schalke unter dem Strich

Auch auf die übrigen Endplatzierungen im Keller legte sich der Weltmeister von 1990 fest. "Hertha ist für mich ein direkter Absteiger: Sie gehen diesen Weg nach unten kontinuierlich seit drei bis vier Jahren und konnten oftmals mit Glück den Abstieg vermeiden", so Matthäus.

Zwei Entscheidungsspiele erwartet er für den VfL Bochum. Der Ruhrpott-Klub stecke "aktuell in einer kleinen Krise, sie haben ein sehr schlechtes Torverhältnis, daher landen sie bei mir auf dem Relegationsplatz", erläuterte der Ex-Profi.

Einem anderen Bundesliga-Trio sagte Matthäus hingegen die Rettung voraus: "Bei Stuttgart, Hoffenheim und Augsburg müsste vieles verkehrt laufen, damit sie am Ende absteigen."