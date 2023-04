Paderborns Hünemeier beendet Karriere

IMAGO/Eibner/Memmler

Uwe Hünemeier beendet seine Karriere

Routinier Uwe Hünemeier vom Fußball-Zweitligisten SC Paderborn wird nach der Saison seine aktive Karriere beenden.

"Es waren wunderbare Jahre, die ich als Fußballer auf verschiedenen Stationen erleben durfte", wird der 37-Jährige in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung des Vereins zitiert: "Jetzt ist aber der Zeitpunkt gekommen, an dem ich das Ende meiner aktiven Karriere selbst bestimmen kann."

Danke für 0⃣7⃣ geile Jahre, @UweHuenemeier2! 💙🖤

Hüne beendet nach der Saison seine aktive Laufbahn – bleibt uns aber in anderer Funktion erhalten! 😊| https://t.co/8DFhlWSoWu | #SCP07 #Hünemeier pic.twitter.com/WuO1tzTe0I — SC Paderborn 07 (@SCPaderborn07) 26. April 2023

In Zukunft soll Hünemeier eine neue Rolle im sportlichen Bereich übernehmen. Der Innenverteidiger spielte von 2013 bis 2015 und seit 2018 bei den Ostwestfalen, für die er bis dato 192 Spiele absolvierte. Mit dem SCP feierte Hünemeier 2014 und 2019 jeweils den Aufstieg in die Bundesliga.

Der Verteidiger hatte 2005 sein Debüt für Borussia Dortmund in der Bundesliga gegeben. Zu seinen weiteren Stationen zählten Energie Cottbus und der Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion.