Kommt die große Tapalovic-Kehrtwende beim FC Bayern?

Mit Yann Sommer (l.) arbeitete Toni Tapalovic nur wenige Tage zusammen

Seine Entlassung im Januar sorgte für Aufruhr beim FC Bayern und kann in der Rückbetrachtung womöglich als Anfang vom Ende für Julian Nagelsmann als Cheftrainer gesehen werden: Toni Tapalovic galt in München über viele Jahre als engster Vertrauter von Torhüter und Kapitän Manuel Neuer. Knappe drei Monate nach seinem Aus kommen nun erstmals Spekulationen darüber auf, ob der langjährige Torwarttrainer zurückkehren könnte.

Auf Veranlassung und Verantwortung des damaligen Cheftrainers Nagelsmann trennte sich der deutsche Rekordmeister im Januar nach zwölf Jahren von Toni Tapalovic. Ein gestörtes Vertrauensverhältnis sowie unterschiedliche Arbeitsauffassungen führten damals zum großen Knall.

Manuel Neuer meldete sich danach öffentlich aus dem Verletztenstand und gewährte in einem viel beachteten "SZ"-Interview ungewohnt tiefe Einblicke: "Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen. Das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe."

Laut eines jüngsten Berichts der "Sport Bild" könnte nun unter Nagelsmann-Nachfolger Thomas Tuchel die Rolle rückwärts erfolgen.

Beschäftigt der FC Bayern bald zwei Torwarttrainer?

Nach Informationen des Blatts soll eine Rückkehr des 42-Jährigen zum deutschen Rekordmeisters "nicht ausgeschlossen" sein, was nicht zuletzt am Verhältnis zwischen Thomas Tuchel und Toni Tapalovic liegt. Beide sollen sich gut kennen und einen entsprechend vertrauten Umgang miteinander pflegen.

Tapalovic-Nachfolger Michael Rechner, der mitten in der Saison von der TSG 1899 Hoffenheim verpflichtet wurde, könnte sogar im Klub verbleiben, schließlich seien bei anderen europäischen Spitzenvereinen auch zwei Spezialtrainer für die Torhüter beschäftigt, hieß es in dem Bericht weiter.

Eine offizielle Stellungnahme zu der Personalie gibt es vom FC Bayern noch nicht. Manuel Neuer, der zum Start der Vorbereitung auf die Saison 2023/2024 wieder vollumfänglich bei den Münchnern einsteigen will, würde die Kehrtwende vor seiner womöglich letzten Bayern-Spielzeit aber wohl zweifelsfrei begrüßen.