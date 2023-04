Effenberg malt düsteres Bayern-Szenario

IMAGO/Ulrich Wagner

Stefan Effenberg warnte den FC Bayern

Der FC Bayern hinkt den Erwartungen in dieser Saison weit hinterher. Ex-Profi Stefan Effenberg schlug nun gerade mit Blick auf die Zukunft Alarm.

"Alarmierend und erschreckend ist, dass die Achse auf dem Feld nicht funktioniert, angefangen bei Torwart Yann Sommer über die Innenverteidiger, die Doppelsechs und den Sturm", analysierte Effenberg in seiner "kicker"-Kolumne knallhart.

Gerade die Offensivspieler, denen "oft Weltklasse attestiert wird", würden ihre Leistungen in der entscheidenden Saisonphase nicht abrufen. Daher liege die größte Herausforderung des FC Bayern in der Kaderumgestaltung. "Sie müssen ihre Lehren aus dieser Saison ziehen", forderte Effenberg.

"Alles gehört auf den Tisch, selbst wenn sie doch noch glücklich Deutscher Meister werden sollten", führte der 54-Jährige weiter aus und warnte: "Nicht passieren darf ihnen ein Einbruch wie Juventus Turin, die nach einer ebenfalls langen Meisterserie national abgerutscht sind."

Der FC Bayern müsse für die kommende Saison Geld durch Verkäufe generieren und dann die richtigen Spieler holen. "Und Talenten wie Gravenberch und Tel sollte die Möglichkeit gegeben werden, die nächste Saison sportlich mitzugestalten", forderte Effenberg.

FC Bayern nicht abgezockt genug

Dass die Münchner in der aktuellen Spielzeit Meister werden, glaubt der Champions-League-Sieger von 2001 nicht: "Die Frage ist, ob die Münchner noch mal Druck ausüben können. Körpersprache und die gesprochenen Worte nach dem 1:3 in Mainz lassen mich zweifeln."

Aktuell sei der FC Bayern nicht abgezockt genug. "Sie haben in dieser Saison in sieben Spielen eine Führung hergeschenkt, in der ersten Halbzeit 53 Tore geschossen, in der zweiten nur noch 26", so Effenberg, der ergänzte: "Dennoch sind sie oft genug nicht in der Lage, den Sack früh in einer Partie zuzumachen. Und natürlich fehlt ein Torgarant in Form eines klassischen Mittelstürmers."