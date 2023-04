Spekulationen um Sommer-Aus beim FC Bayern immer lauter

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Yann Sommer könnte den FC Bayern verlassen

Die Anzeichen verdichten sich, dass Torhüter Yann Sommer den FC Bayern im Sommer nach nur einem halben Jahr wieder verlassen könnte.

Laut "kicker" wäre ein Abgang des 34 Jahre alten Schweizers "keine Überraschung". Das Fachmagazin berichtet von deutlichen Fortschritten bei der Gesundung von Stammkeeper Manuel Neuer nach seinem Unterschenkelbruch.

Sollte der Kapitän wie erwartet zur Vorbereitung auf die kommende Saison seine volle Fitness wieder erlangen, müsste sich Sommer mit der Rolle als Nummer zwei abfinden.

Das wiederum würde seine Chancen, das Tor der Schweizer Nationalmannschaft bei der EM 2024 in Deutschland zu hüten, empfindlich schmälern - dem Bericht zufolge ein möglicher Grund für einen erneuten Vereinswechsel.

Zuletzt hatte auch "Sky" berichtet, Sommer könne dem FC Bayern nach der Spielzeit wieder den Rücken kehren.

Sofortiger Torwart-Wechsel beim FC Bayern kein Thema

Ein sofortiger Torwart-Wechsel beim deutschen Rekordmeister soll aber vorerst kein Thema sein, so der "kicker".

Sven Ulreich, der sich in der Vergangenheit einen guten Ruf als solider Schlussmann erwarb und in Mannschaft und Verein hoch angesehen ist, verbleibt demnach mindestens beim Bundesliga-Heimspiel gegen Hertha BSC am Sonntag (15:30 Uhr) im zweiten Glied.

Beendet ist die Diskussion um die Position zwischen den Pfosten damit aber noch lange nicht. Zu wackelig und teilweise fehlerhaft präsentierte sich Sommer in den letzten Wochen.

Nicht nur ein Torwart-Fragezeichen beim FC Bayern

Der Plan des FC Bayern, mit dem erfahrenen Keeper den Neuer-Ausfall adäquat aufzufangen, ist jedenfalls kolossal gescheitert. Acht Millionen Euro überwiesen die Münchner im Januar für Sommer an Borussia Mönchengladbach - aus heutiger Sicht Geld, das man wohl gewinnbringender hätte anlegen können.

Sommer ist jedoch nicht das einzige Torwart-Fragezeichen beim FC Bayern mit Blick auf die mittelfristige Zukunft. Unklar ist auch, was mit Alexander Nübel passiert, der von seiner Leihe zur AS Monaco zurückkehrt.