Leihgabe vor Rückkehr: BVB droht Hazard-Hängepartie

Thorgan Hazard wird wohl zum BVB zurückkehren

Im vergangenen Winter wechselte Thorgan Hazard auf Leihbasis vom BVB zum niederländischen Erstligisten PSV Eindhoven. Nachhaltig durchsetzen konnte sich der Belgier dort nicht. Seine Rückkehr nach Dortmund steht bevor. Eine Zukunft bei den Schwarz-Gelben hat er jedoch nicht.

Zehn Einsätze, ein Tor, gerade einmal eine Berufung in die Startelf: Allein der Blick auf die nackten Zahlen zeigt, dass die Zeit von Thorgan Hazard bei der PSV Eindhoven nicht wie erhofft gelaufen ist. Aus einem festen Transfer wie ihn sich der BVB beim Abschluss des Leihgeschäfts gewünscht hat, wird nichts.

Die "Ruhr Nachrichten" berichten, dass eine feste Verpflichtung des Mittelfeldspielers nach dem Verlauf der Leihe "unwahrscheinlich" ist. Gleichzeitig schreibt die Zeitung, dass der 30-Jährige auch in Dortmund keine Zukunft mehr hat. Sein Abschied von den Schwarz-Gelben sei trotz Vertrags bis 2024 "vorprogrammiert", heißt es. Auch andere Medien hatten in den letzten Tagen berichtet, dass das Hazard-Aus in Dortmund schon feststeht.

Auf den BVB wartet somit im Sommer eine knifflige Aufgabe: Die Dortmunder müssen einen Spieler verkaufen, der vom Radar der zahlungskräftigen Klubs mehr oder weniger komplett verschwunden ist und der zudem nur noch ein weiteres Jahr unter Vertrag steht. Die "Ruhr Nachrichten" berichten daher von einem "deutlichen Entgegenkommen" der Schwarz-Gelben in den Verhandlungen mit einem potenziellen Abnehmer.

BVB droht lange Hängepartie

Da Hazard gleichzeitig ein hohes Gehalt kassiert - die Rede ist von bis zu fünf Millionen Euro - könnte sich der Verkauf des Belgiers als komplizierte und langwierige Angelegenheit entpuppen. Einen Abnehmer zu finden, könne womöglich bis zum Ablauf der Transferperiode Ende August dauern, mutmaßen die "Ruhr Nachrichten".

Klar ist schon jetzt, dass der BVB die Summe, die er 2019 für Hazard nach Gladbach überwies, nicht mehr einnehmen wird. Damals zahlten die Dortmunder rund 25 Millionen Euro für den Belgier, der die hohen Erwartungen jedoch nie ganz erfüllen konnte.