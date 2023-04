Verwirrung um Zukunft von Julian Nagelsmann

IMAGO/osnapix

Julian Nagelsmann arbeitete zuletzt beim FC Bayern

Julian Nagelsmann winkt nach seinem Aus beim FC Bayern ein Engagement bei Tottenham Hotspur. In den vergangenen Tagen soll es zu einer Zusammenkunft in London gekommen sein. Ob eine Einigung zwischen den beteiligten Partien gelingt, ist aber noch unklar.

Tottenham Hotspur arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Julian Nagelsmann. Die Spurs haben eine enttäuschende Saison hinter sich. Aktuell rangieren die Nordlondoner auf dem siebten Tabellenplatz der Premier League. Nach Antonio Conte musste zuletzt auch Interimscoach Cristian Stellini seinen Hut nehmen.

Nagelsmann soll als möglicher Nachfolger für die kommende Spielzeit in den Fokus gerückt sein.

Wie Fußball-Agent Haydn Dodge in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside" schreibt, habe er von einem Treffen zwischen Nagelsmann und Spurs-Boss Daniel Levy in London gehört. Die Zusammenkunft soll in den letzten Tagen stattgefunden haben. "Nagelsmann scheint den Job in Tottenham annehmen zu wollen", urteilt Dodge.

Tottenham bezüglich Julian Nagelsmann skeptisch?

Das Portal "Football Insider" hegt hingegen Zweifel an einer Unterschrift des 35-Jährigen. Laut einer namentlich nicht genannten Quelle würde sich Tottenham "keine Hoffnungen" auf eine Verpflichtung von Nagelsmann machen. Der Premier-League-Klub sei besorgt, dass der deutsche Fußballtrainer "sein Interesse als Druckmittel benutzt, um sich einen anderen Top-Job in Europa zu sichern".

Nagelsmann wurde in den vergangenen Wochen ebenfalls mit dem FC Chelsea in Verbindung gebracht. Britischen Medienberichten zufolge soll er den Blues aber inzwischen abgesagt haben. Der 35-Jährige hält sich bezüglich seiner Zukunft bislang bedeckt.

Nagelsmann wurde Ende März nach nicht einmal zwei Saisons vom FC Bayern freigestellt. Die Münchner verpflichteten im Anschluss Thomas Tuchel als neuen Übungsleiter. Sportlich brachte der Tausch aus Sicht des Rekordmeisters nicht den gewünschten Effekt.