Stuttgart-Chef fordert "weniger Drama"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Roger Buerke

Fabian Wohlgemuth (M.) nach dem Spiel des VfB Stuttgart gegen den FC Augsburg

Unter dem neuen Trainer Sebastian Hoeneß hat der abstiegsbedrohte VfB Stuttgart das Weiterkommen im DFB-Pokal gefeiert und immerhin fünf Punkte in der Bundesliga eingefahren. Sportchef Fabian Wohlgemuth lobte die Comeback-Qualitäten der Schwaben, hofft im Schlussspurt aber auf weniger Spektakel.

Zwei Punkte holte der VfB Stuttgart zuletzt nach Rückständen. Beim 1:1 in Augsburg schlug die Hoeneß-Mannschaft in der Schluss-Viertelstunde zu, beim fulminanten 3:3 gegen den BVB wurde gar ein zwischenzeitlicher Zwei-Tore-Nachteil aufgeholt. Zwar ging der aktuelle Tabellen-16. jeweils als moralischer Sieger vom Feld, in der Tabelle halfen die Resultate aber nur bedingt, so Fabian Wohlgemuth.

"Wir brauchen weniger Drama. Wir brauchen mehr Sachlichkeit beim Toreschießen und Toreverhindern. Hier müssen wir den Fokus scharf stellen. Ich bin überzeugt, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist", zitiert der "kicker" den Stuttgarter Sportchef vor dem Bundesliga-Duell gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15:30 Uhr).

Hoeneß hat "vieles in Gang gesetzt" beim VfB Stuttgart

Spiele wie gegen Borussia Dortmund, so Wohlgemuth, seien "in gewisser Weise trügerisch". Auf der einen Seite seien sie "gut fürs Gemüt, stärken den mannschaftlichen Zusammenhalt und schlagen emotional bis zum Publikum durch". Auf der anderen Seite bestehe "die Gefahr, dass man sich und anderen nach erfolgreichen Aufholjagden suggeriert, im Soll zu sein". Denn, so der Nachfolger von Sven Mislintat: "Bei Unentschieden helfen uns tabellarisch keine drei Moralpunkte."

Lob fand der 44-Jährige derweil für Arbeit von Sebastian Hoeneß. "Er hat in der Kürze der Zeit vieles in Gang gesetzt. Die Mannschaft folgt ihm", so der Sportchef. Trotz der guten Entwicklung würden aber allein Resultate zählen. "Am Ende wird niemand unser Bemühen allein honorieren. Es geht letztlich immer darum, was unter dem Strich bleibt."

Nach dem Heimspiel gegen Gladbach steht das Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt an. Es folgen Liga-Partien gegen Hertha BSC, Bayer Leverkusen, Mainz 05 und Hoffenheim.