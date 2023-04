Holt Gladbach gleich zwei Thuram-Nachfolger?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Marcus Thuram verlässt Gladbach am Saisonende

Marcus Thuram wird Borussia Mönchengladbach am Saisonende verlassen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft bereits auf Hochtouren. Womöglich schlägt Gladbach sogar doppelt zu.

Wie der "kicker" berichtet, ist durchaus denkbar, dass Gladbach zur neuen Saison zwei Stürmer unter Vertrag nimmt. Gehandelt wurden zuletzt zahlreiche Namen.

"Sky" zufolge hat der Klub vom Niederrhein die Fühler nach Niclas Füllkrug ausgestreckt. Der Top-Torjäger von Werder Bremen sei ein klares Transferziel und Wunschkandidat von Trainer Daniel Farke.

Problematisch könnte allerdings die Ablöse werden. Werder ruft wohl mindestens 20 Millionen Euro für Füllkrug auf - zu viel für die Gladbacher, die zuletzt ein Jahres-Minus von rund 25 Millionen Euro hatten verkünden müssen.

Investieren könnte Gladbach laut "kicker" aber dennoch. Brandon Vazquez von MLS-Klub Cincinnati, dessen Marktwert auf sieben Millionen Euro geschätzt wird, oder AZ Alkmaars Vangelis Pavlidis (Marktwert bei zwölf Millionen Euro) wurden laut "kicker" bereits von den Fohlen gescoutet.

Ablösefreie Kandidaten seien Jean-Philippe Krasso von der AS St. Etienne oder Fortuna Düsseldorfs Dawid Kownacki. Der Pole wurde zuletzt auch bei Werder Bremen als Füllkrug-Nachfolger gehandelt.

Der Vertrag von Marcus Thuram bei Borussia Mönchengladbach läuft am Saisonende aus. Mitte April hatte Sportdirektor Roland Virkus bestätigt, dass der Franzose die Fohlen dann verlassen wird. Auch Ramy Bensebaini geht ablösefrei.

"Wir waren mit beiden Spielern im offenen Austausch und kannten den aktuellen Stand. Dass sie ihre auslaufenden Verträge nicht verlängern werden, ist schade, weil uns beide in den zurückliegenden vier Jahren sportlich viel gegeben haben. Es war aber in den vergangenen Jahren immer Teil unseres Weges, solche talentierten Spieler zu holen, weiterzuentwickeln – und irgendwann auch ziehen zu lassen, weil wir sie nicht ewig halten können", so der Sportdirektor.