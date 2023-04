Nächster Klub nimmt Abstand von Bellingham-Transfer

IMAGO/Gladys Chai von der Laage

Nächster Top-Klub nimmt Abstand von BVB-Star Jude Bellingham

Jude Bellingham spielt derzeit mit Borussia Dortmund um die deutsche Meisterschaft. Allerdings wird der BVB-Star seit Längerem mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Ein immer wieder gehandelter Top-Klub aus der Premier League wird aber wohl nicht sein neuer Arbeitgeber.

Nachdem der FC Liverpool sich bereits aus dem Poker um die Dienste des 19-Jährigen verabschiedet haben soll, verzichtet wohl auch ein weiterer namhafter Verein von der Insel auf einen Transfer: Manchester United. Das berichtet das spanische Portal "Fichajes".

Teammanager Erik Ten Hag sei demzufolge auf der Suche nach einem Spieler mit einem anderen Profil.

Der englische Rekordmeister hat auch schon einen alternativen Kandidaten für die Position im Mittelfeld ausfindig gemacht. Wunschspieler Ten Hags ist dem Bericht zufolge Alexis Mac Allister.

Der argentinische Weltmeister spielt aktuell bei Uniteds Premier-League-Konkurrent Brighton and Hove Albion.

Für die Seagulls lief er in dieser Saison 27 Mal in der Liga auf. Dabei erzielte er acht Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

BVB: Zwei Klubs im Bellingham-Poker vorn?

Neben Manchester United ist auch der FC Liverpool um Trainer Jürgen Klopp an einer Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert. Dessen Vertrag in Brighton läuft noch bis 2025. Mac Allisters Marktwert wird auf rund 42 Millionen Euro taxiert - deutlich weniger also als bei Bellingham, der weit über 100 Millionen Euro kosten soll.

Die Zukunft des BVB-Jungstars bleibt indes vorerst offen. Der Rückzug Manchester Uniteds aus dem Transfer-Poker lässt jedoch die Chancen zweier anderer Bewerber steigen: Real Madrid und Manchester City.

Beiden Klubs gelten ohnehin seit Wochen als Top-Favoriten, was die Verpflichtung von Bellingham angeht.

Aber auch der BVB rechnet sich noch Chancen aus, den englischen Nationalspieler mindestens eine weitere Saison zu halten.