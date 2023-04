Hertha BSC baggert angeblich an früherem Schalke-Talent

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Lukas Daschner wird offenbar von Hertha BSC umworben

Hertha BSC bemüht sich angeblich um eine Verpflichtung von Lukas Daschner vom FC St. Pauli, der einst auch im Nachwuchs des FC Schalke 04 kickte.

Wie der "kicker" berichtet, haben die abstiegsbedrohten Berliner den 24 Jahre alten Offensivspieler ins Visier genommen. Eine Ablöse würde für Daschner nicht fällig, sein Vertrag bei St. Pauli läuft aus.

Der Zehner, der auch als Stürmer und Rechtsaußen eingesetzt werden kann, gehört zu den Leistungsträgern des Kiez-Klubs. Seine Bilanz 2022/2023: 31 Pflichtspiele, mit acht Toren und fünf Vorlagen.

Daschner war 2020 von seinem Ausbildungsverein MSV Duisburg nach Hamburg gewechselt. Bevor er 2013 bei den Zebras angeheuert hatte, spielte er auch drei Jahre im Nachwuchs des FC Schalke 04.

Konkurrenzlos im Werben um Daschner ist Hertha BSC allerdings nicht: Auch der VfL Bochum soll sich mit dem gebürtigen Duisburger beschäftigen. Angesichts dieser attraktiven Optionen scheint ein Verbleib bei St. Pauli immer unwahrscheinlicher zu werden.

Bereits seit Mitte Februar bemüht sich der Tabellenfünfte der 2. Bundesliga um eine Vertragsverlängerung. Daschner bestätigte damals gegenüber "Bild" entsprechende Gespräche. Zu einer Einigung kam es bislang augenscheinlich aber nicht.

Hertha BSC und VfL Bochum droht der Abstieg

Sowohl für Hertha BSC als auch für Bochum gilt jedoch, dass noch nicht klar ist, in welcher Liga es in der kommenden Saison an den Start geht. Die Alte Dame ziert im Oberhaus das Tabellenende und weist schon fünf Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf. Diesen belegt der VfL, der aber ebenfalls noch um den Klassenverbleib zittern muss.

Immerhin: Das Geld sitzt in Berlin seit einigen Wochen wieder lockerer. Der Einstieg des neuen Investors 777 Partners soll insgesamt rund 100 Millionen Euro in die leeren Vereinskassen spülen. Eine erste Tranche von 35 Millionen Euro soll bei Vertragsabschluss im März geflossen sein - Geld, mit dem man auch Spieler wie Lukas Daschner überzeugen könnte.