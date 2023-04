"Schock-Wechsel" von Bayern-Star?

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Verlässt Sadio Mané (r.) den FC Bayern?

Sadio Mané wird den hohen Erwartungen beim FC Bayern bislang nicht gerecht. Aus diesem Grund könnten sich die Wege im Sommer vorzeitig trennen. Der FC Chelsea soll den Offensivmann bereits im Blick haben.

Im vergangenen Sommer wurde die Mané-Verpflichtung des FC Bayern als Transfer-Coup gefeiert. Inzwischen gilt der 31-Jährige in München als sportliche Enttäuschung.

Auf dem Rasen konnte der Angreifer nur selten den Unterschied machen. Zudem sorgte der Kabinen-Vorfall zwischen Mané und Teamkollege Leroy Sané für große Unruhe an der Säbener Straße. Ein Verkauf am Saisonende erscheint nicht ausgeschlossen.

Bedient sich Chelsea beim FC Bayern?

Ein Abnehmer könnte sich in der Premier League finden. Wie "Football Insider" berichtet, zieht der FC Chelsea eine Verpflichtung des senegalesischen Nationalspielers in Erwägung. Das Portal schreibt in diesem Zusammenhang sogar von einem möglichen "Schock-Wechsel".

Die Blues sind offenbar auf der Suche nach einem neuen Torjäger. Um die Regularien des Financial Fairplay einzuhalten, muss der Klub aber auf seine Ausgaben achten. Seit der Übernahme durch ein Konsortium um den US-Geschäftsmann Todd Boehly im vergangenen Mai investierte Chelsea schon über 600 Millionen Euro in neue Spieler.

Trotzdem rangieren die Londoner in der Premier League lediglich auf dem elften Platz. Im Sommer könnten deshalb erneut Umbauarbeiten am Kader vorgenommen werden. "Football Insider" zufolge prüft Chelsea die Möglichkeit eines Mané-Transfers.

Gerüchte über Mané-Abschied vom FC Bayern

Der Routinier war im vergangenen Sommer für rund 32 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Bayern gewechselt. Bislang steuerte Mané zwölf Pflichtspieltore für die Münchner bei.

Zuletzt kamen Gerüchte über einen vorzeitigen Abschied nach nur einem Jahr auf. Eine endgültige Entscheidung dürfte an der Säbener Straße erst am Saisonende fallen.