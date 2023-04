BVB droht Defensiv-Engpass im Titel-Schlussspurt

IMAGO

Die Abwehrspieler Schlotterbeck und Hummels drohen im Titel-Endspurt des BVB noch auszufallen

Gewinnt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund jedes der ausstehenden fünf Spiele in dieser Saison, ist der FC Bayern geschlagen und der Meistertitel geht ins Ruhrgebiet. Doch der BVB muss sich auf dem Weg dahin wohl auf einen Abwehr-Engpass einstellen.

Die Auswechslung von Innenverteidiger Nico Schlotterbeck im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (4:0) hat große Sorgenfalten bei Borussia Dortmund hinterlassen. Schon nach 25 Minuten war der Sommer-Neuzugang von Cheftrainer Edin Terzic ausgewechselt worden - als Vorsichtsmaßnahme.

"Er hatte sich irgendwann im Lauf an den Oberschenkel gefasst und ist zur Trainerbank gekommen. Er wollte unbedingt weiterspielen, wir müssen aber auch lernen", sagte der 40-Jährige nach der Partie bei "Sky". Vor wenigen Wochen erst hatte sich Schlotterbeck im Spitzenspiel beim FC Bayern am Oberschenkel verletzt und fehlte daraufhin zwei Spiele. Auch nach dem Länderspiel Ende März gegen Peru hatte der 23-Jährige über Probleme geklagt.

Ob Nico Schlotterbeck am Freitagabend im Revierderby beim VfL Bochum (20:30 Uhr) auflaufen kann, ist noch fraglich.

Nach Angaben des "kicker" geht die Tendenz aber eher in Richtung eines erneuten Ausfalls. Schlotterbeck hatte schließlich den Trainingsauftakt am Dienstag verpasst.

Vier BVB-Stars droht die Gelbsperre

Zwar verfügt Edin Terzic in Niklas Süle und Mats Hummels über zwei Top-Lösungen in der Innenverteidigung, dennoch ist weiter Vorsicht geboten. Hummels steht vor dem 30. Spieltag bei vier Gelben Karten, eine weitere würde eine Sperre von einem Spiel nach sich ziehen. Sollten der Vizekapitän und Schlotterbeck zeitgleich ausfallen, müsste der BVB-Coach kreativ werden und womöglich den so formstarken Emre Can aus dem defensiven Mittelfeld in die Abwehrreihe ziehen.

Als Alternative steht dem BVB in der Innenverteidigung lediglich der junge Soumaila Coulibaly zur Verfügung, der beim 3:3 (2:0) beim VfB Stuttgart sein Bundesliga-Debüt gefeiert hatte.

Mats Hummels ist derweil nicht der einzige Dortmunder Profi, dem noch eine Sperre drohen könnte: Auch Winter-Neuzugang Julian Ryerson, der sich auf den Außenpositionen prompt als Stammkraft etablierte, Kapitän Marco Reus und Ersatzstürmer Anthony Modeste sammelten in 2022/23 bereits viermal Gelb.