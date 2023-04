BVB-Star Bellingham gesteht Fehler ein: "Zu arrogant"

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Jude Bellingham will mit dem BVB die Meisterschaft gewinnen

Jude Bellingam hat vor dem spannenden Titelkampf zwischen dem BVB und dem FC Bayern ehrliche Worte von sich gegeben. Der junge Dortmunder Führungsspieler gab kurz vor dem Revierderby gegen Bochum am Freitag (20:30 Uhr) Fehler zu.

Für Jude Bellingham hat die gefühlte Niederlage beim VfB Stuttgart (3:3) zu einem Umdenken geführt, wie er nach dem fulminanten 4:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt im Gespräch mit "bundesliga.com" bekannte. "Ich glaube, wir haben so ein Spiel gebraucht", so der 19-Jährige.

Denn: Erst durch den aus der Hand gegebenen Sieg - der BVB führte beim Abstiegskandidaten in Überzahl mit 2:0 - habe die Mannschaft einen Schalter umlegen können. "Ich denke, wir waren ein bisschen arrogant und haben uns selbst überschätzt", gestand Bellingham.

Auch dem Engländer wurde in den vergangenen Wochen immer wieder vorgeworfen, dem Gegner und sogar den eigenen Mitspielern gegenüber eine gewisse Arroganz an den Tag gelegt zu haben.

Gegen Eintracht Frankfurt habe der BVB aber "gezeigt, dass wir entschlossen sein können und eine Führung halten können". Jude Bellingham war als Torschütze des zwischenzeitlichen 1:0 eine der zentralen Figuren.

Bellingham über BVB-Fans: "Waren unglaublich"

"Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können, um ehrlich zu sein. Wir haben ein schweres Spiel recht einfach aussehen lassen", blickte der Mittelfeld-Star der Borussia zurück. Wenn der BVB es schaffe, "auf höchstem Niveau zu spielen", sei man aber immer ein "sehr schwer zu bespielender Gegner".

Ein zusätzlicher Faktor sei die Unterstützung der Fans gewesen. "Das Stadion war so laut wie noch nie, seit ich Dortmund-Spieler bin. Die Fans waren unglaublich", so Bellingham, der im Anschluss an den Sieg gemeinsam mit den Mannschaftskollegen vor der Südtribüne die Tabellenführung gefeiert hatte.

Fünf Spiele vor dem Saisonende hat Jude Bellingham mit Borussia Dortmund nun also die Chance, die Meisterserie des FC Bayern zu durchbrechen. "Niemand von uns träumt davon, nach dem 29. Spieltag Erster zu sein. Der Traum ist, nach dem 34. Spieltag ganz oben zu stehen", machte Bellingham klar.