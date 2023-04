Abgang vom FC Bayern? Insider mit Gravenberch-Update

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Ryan Gravenberch gilt beim FC Bayern als Wechsel-Kandidat

Seit Wochen und Monaten ranken sich Wechsel-Gerüchte um Ryan Gravenberch vom FC Bayern. Ein Insider gibt nun Einblick in den Stand der Dinge. Zudem soll klar sein, welche Rolle Trainer Thomas Tuchel in der Personalie spielt.

Laut Transfer-Experte Fabrizio Romano steht zeitnah ein womöglich folgenschwerer Gesprächstermin zwischen dem FC Bayern und Ryan Gravenberch an.

"Es wird bald ein Treffen geben. Der Verein will ihn behalten und hat keine Intention, in Transfer-Verhandlungen einzutreten", schrieb der italienische Journalist in seiner Kolumne für das Portal "CaughtOffside".

Es sei auf der anderen Seite aber auch klar, dass Gravenberch nicht zufrieden sei. "Er spielt nicht und will mehr Minuten", so Romano.

Seinen Wunsch nach mehr Spielzeit hatte der 20 Jahre alte Niederländer zuletzt selbst gegenüber "Voetbal International" zum Ausdruck gebracht. "Ein Jahr Training und Spiel auf höchstem Niveau ist schön und lehrreich. Obwohl ich auch spiele, ist es aber hauptsächlich Training. Das muss sich in der nächsten Saison ändern, dann möchte ich wirklich wieder wöchentlich spielen", sagte Gravenberch.

Laut Romano haben insbesondere englische Klubs den unzufriedenen Reservisten des FC Bayern im Visier. "Es gibt das Interesse aus der Premier League schon seit Januar. Der FC Liverpool, Manchester United und der FC Arsenal sind sehr gut über seine Situation informiert. Es war aber nicht möglich, das weiterzuverfolgen, wegen der ablehnenden Haltung des FC Bayern."

FC Bayern: Diese Rolle spielt Thomas Tuchel in der Causa Gravenberch

Der Transfer-Insider berichtete über Gespräche zwischen Gravenberchs Berater und Liverpool. "Dort wartet man nun, ob sich die Situation ändert."

Dem "kicker" zufolge ist Thomas Tuchel in der Causa Gravenberch das Zünglein an der Waage. Setzt der neue Chefcoach des FC Bayern im Gegensatz zu seinem Vorgänger Julian Nagelsmann künftig stärker auf das Mittelfeld-Juwel, ist ein Abgang aus München unwahrscheinlich.

Hat auch Tuchel keine Verwendung für Gravenberch, könnte ihn der deutsche Rekordmeister im Sommer verkaufen - womöglich für mehr als die 18,5 Millionen Euro, die angeblich im vergangenen Sommer an seinen Ex-Klub Ajax Amsterdam flossen.