Bellingham-Poker: Interessenten reisen nach Dortmund

IMAGO/Laci Perenyi

Verlässt Jude Bellingham den BVB?

Der Transfer-Poker um Jude Bellingham geht in die heiße Phase. Bereits in den kommenden Tagen wollen Vertreter von Real Madrid das Gespräch mit dem Lager des Engländers suchen und den BVB-Star von einem Wechsel in die spanische Hauptstadt überzeugen.

Wer im schlagzeilenträchtigen Poker um Jude Bellingham am Ende die Nase vorne haben wird, ist noch nicht abzusehen. Sicher scheint: der BVB wird es nicht sein. So sehr sich die Dortmunder auch für einen Verbleib des Engländers ins Zeug legen, so schlecht scheinen ihre Chancen zu stehen.

Aus verlässlichen Quellen überliefert ist zudem, dass Real Madrid zwar großes Interesse am 19-Jährigen hat, andere Klubs wie Manchester City oder Paris Saint-Germain aber deutlich mehr Geld zahlen können und auch wollen.

Aus diesem Grund sind die Königlichen dazu gezwungen, in die Trickkiste zu greifen und andere Argumente zu liefern. Genau dies wollen sie nun in einem persönlichen Austausch auch tun.

Wie die "Marca" am Donnerstag berichtet, wird eine Gruppe von Real-Verantwortlichen in den nächsten Tagen nach Dortmund reisen, um Bellingham endgültig von einem Wechsel zu den Königlichen zu überzeugen.

Weil am Ende der Engländer einzig und allein entscheidet, wo er seine Karriere fortsetzen wird, betrachten es die Madrilenen als unerlässlich, nochmal das persönliche Gespräch zu suchen, schreibt die spanische Zeitung.

Obwohl die Lage noch immer kompliziert ist, sind die Real-Verantwortlichen davon überzeugt, Bellingham zu einem Wechsel bewegen zu können, heißt es.

Hilft der gute Draht zum BVB den Königlichen?

Zuversicht schöpft Real aus dem Poker um Aurélien Tchouaméni, den man im letzten Jahr ins Bernabéu lotsen konnte. Auch der junge Franzose wurde von zahlungskräftigeren Klubs umworben. Nach einer regelrechten Charme-Offensive entschied er sich am Ende aber für Real. Genau dieses Kunststück soll nun auch bei Bellingham gelingen.

Dabei helfen soll auch der enge Draht zum BVB und zu den Vertretern von Bellingham. Aus diesem Umfeld haben die Königlichen laut "Marca" auch versichert bekommen, dass noch keine Entscheidung gefallen ist und es mit keinem anderen Klub eine Vereinbarung gibt. Der Besuch in Dortmund soll das nun ändern.