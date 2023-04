Bericht: Eintracht Frankfurt mischt bei Ex-DFB-Star mit

TEAM2 via www.imago-images.de

Nadiem Aminri (M.) absolvierte fünf Spiele für das DFB-Team

Nadiem Amiri ist nur noch bis 2024 an den Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen gebunden. Offenbar streckt der direkte Konkurrent Eintracht Frankfurt die Fühler nach dem 26-Jährigen aus.

Wie "Sky" berichtet, ist Eintracht Frankfurt an einer Verpflichtung Nadiem Amiris interessiert. Demnach spekuliert die SGE darauf, dass sich der Mittelfeldmann und Bayer Leverkusen nicht auf eine Verlängerung einigen können, sodass Amiri im Sommer für eine überschaubare Summe zu haben wäre.

Doch der Plan der Eintracht geht offenbar nicht auf. Dem TV-Sender zufolge steht Amiri vor einer Verlängerung in Leverkusen. Vier weitere Jahre soll der fünffache Nationalspieler Deutschlands an die Werkself gebunden werden.

Nur noch letzte Details seien zu klären. Nur wenn in den abschließenden Verhandlungen Unstimmigkeiten auftauchen sollten, könnte Frankfurt auf einen Deal hoffen, so "Sky".

Amiri blüht bei Bayer Leverkusen unter Alonso auf

Amiri läuft seit 2019 mit halbjähriger Unterbrechung für Bayer Leverkusen auf. In der Rückrunde der Saison 2021/2022 war nach Italien an den FC Genua verliehen.

Während Amiri unter Ex-Trainer Gerardo Seoane kaum eine Rolle spielte, blüht er unter Xabi Alonso regelrecht auf. In der aktuellen Saison stehen vier Tore und eine Vorlage in 21 Bundesliga-Spielen zu Buche.

Amiri bestritt fünf Spiele für die Nationalmannschaft

Amiri lernte das Fußballspielen in der Jugend des 1. FC Kaiserslautern. Nach einem Jahr bei Waldhof Mannheim wechselte er 2012 in die Jugend der TSG 1899 Hoffenheim. In Sinsheim reifte er zum Bundesliga-Profi. 2019 zahlte Leverkusen neun Millionen Euro für den zentralen Mittelfeldspieler.

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestritt Amiri 2019 und 2020 fünf Länderspiele unter Joachim Löw. Seit November 2020 wurde er aber nicht mehr berücksichtigt.